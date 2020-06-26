На массовые протесты режим Джукановича ответил методами средневековой инквизиции

26.06.2020, Белград, Алексей Топоров

После прошедшей накануне протестной литии (шествия) в черногорском Тивате (см. заглавное фото) Национальный координационный орган по борьбе с инфекционными заболеваниями (NKT) запретил проведение религиозных и политических собраний в открытых общественных местах.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вчера вечером NKT принял новые меры, обосновав их ростом случаев COVID-19, что неожиданным образом «совпало» с обострением протестной политической и религиозной обстановки в стране. Теперь в Черногории запрещено проведение религиозных и политических собраний в открытых общественных местах (религиозные разрешены только на территориях храмов и монастырей), присутствие зрителей на спортивных мероприятиях, а на похороны допускаются только члены семей усопших.

Афиша, призывавшая верующих на протестную литию в Тивате.

Несколькими часами ранее в Тивате прошла протестная лития – молебен и крестный ход, которые возглавил митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий.

«Если правительство хочет что-то изменить после выборов, для них гораздо разумнее прямо сейчас отменить дискриминационный закон о свободе вероисповедания, – заявил в ходе своей проповеди владыка. – Я благодарю оппозицию за борьбу против принятия этого антицивилизованного закона… Слова Джукановича о том, что Сербская церковь ставит под угрозу Черногорию и ее европейский путь звучат безумно».

Отреагировала церковь и на последовавшие за крестным ходом новые запреты со стороны NKT.

«Национальный координационный орган является опасной игрушкой в ​​руках политиков, которые не хотят знать о диалоге, – прокомментировал ситуацию черногорским «Вестям» ректор Цетинской семинарии Гойко Перович. – У нас нет чрезвычайного положения и мы не уважаем Конституцию и законы – мы уже движемся в тумане произвольных оценок тех, кто явно руководствуется не профессией, а партийной принадлежностью.

У нас работают ночные клубы с сотнями людей в подвальных помещениях, а также строительные площадки и торговые центры. И там так много разных людей, которые видят друг друга впервые – и это возможно! А вот группа людей на открытом воздухе, которая молится Богу – для них это невозможно. Это методы средневековой инквизиции, а не профессиональный и компетентный орган! Мы презираем политическое злоупотребление здравоохранением, которое можно наблюдать повсюду в Черногории».

Гойко Перович.