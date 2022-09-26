На матче футбольных сборных БиГ и Черногории подняли знамёна мусульманских боевиков

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Во время матча футбольных сборных Боснии и Герцеговины (БиГ) и Черногории боснийские фанаты подняли знамёна с символикой так называемой «Армии Республики БиГ».

Боевики этого исламистского формирования убили десятки тысяч сербов и хорватов в 1992-1995 годах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В начале матча, который проходил 24 сентября на стадионе города Зеница (БиГ) в рамках лиги «В» Лиги наций, участники группировки BH Fanaticos подняли на своей трибуне десятки знамён с символикой так называемой «Армии Республики БиГ», а также огромный главный символ этих знамён – геральдическую лилию. Кроме того, вдоль всей трибуны был развёрнут транспарант со словами «Вечно цвети назло душманам» («душманами» в ходе гражданской войны в Боснии и Герцеговине мусульманские боевики называли своих христианских противников – сербов и хорватов).

Не обошлось на стадионе и без актуальной политики. Боснийские фанаты выкрикивали оскорбления в адрес председателя Футбольного Союза БиГ Вицо Жельковича, который настоял на принятии решения о проведении товарищеского матча между футбольными сборными Боснии и Герцеговины и России, который должен состояться 19 ноября 2022 года в Санкт-Петербурге. Как сообщал «ПолитНавигатор», этот матч обсуждался в ходе недавней встречи президента РФ Владимира Путина и лидера сербов БиГ Милорада Додика.