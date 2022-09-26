На матче футбольных сборных БиГ и Черногории подняли знамёна мусульманских боевиков

26.09.2022  23:18 (Мск), Сараево
Оливер Галич .  
Просмотров: 24
 
Балканы, Босния, Военные преступления, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Провокации, Религиозный экстремизм, Республика Сербская, Россия, Скандал, Спорт, Черногория


Во время матча футбольных сборных Боснии и Герцеговины (БиГ) и Черногории боснийские фанаты подняли знамёна с символикой так называемой «Армии Республики БиГ».

Боевики этого исламистского формирования убили десятки тысяч сербов и хорватов в 1992-1995 годах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Во время матча футбольных сборных Боснии и Герцеговины (БиГ) и Черногории боснийские фанаты подняли...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


В начале матча, который проходил 24 сентября на стадионе города Зеница (БиГ) в рамках лиги «В» Лиги наций, участники группировки BH Fanaticos подняли на своей трибуне десятки знамён с символикой так называемой «Армии Республики БиГ», а также огромный главный символ этих знамён – геральдическую лилию. Кроме того, вдоль всей трибуны был развёрнут транспарант со словами «Вечно цвети назло душманам» («душманами» в ходе гражданской войны в Боснии и Герцеговине мусульманские боевики называли своих христианских противников – сербов и хорватов).

Не обошлось на стадионе и без актуальной политики. Боснийские фанаты выкрикивали оскорбления в адрес председателя Футбольного Союза БиГ Вицо Жельковича, который настоял на принятии решения о проведении товарищеского матча между футбольными сборными Боснии и Герцеговины и России, который должен состояться 19 ноября 2022 года в Санкт-Петербурге. Как сообщал «ПолитНавигатор», этот матч обсуждался в ходе недавней встречи президента РФ Владимира Путина и лидера сербов БиГ Милорада Додика.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть