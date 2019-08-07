На меджлисовском канале угрожают Зеленскому: Только попробуй

07.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Владимир Зеленский столкнётся с акциями протеста, если прислушается к призывам о необходимости восстановления подачи днепровской воды в Крым.

Об этом в эфире меджлисовского телеканала ATR заявила журналистка Лариса Волошина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ему не даст это сделать крымско-татарский народ, не дадут это сделать те, кто считает Крым исключительно как родину и как место политической субъектности крымско-татарского народа, это безусловно. Конечно же, против будут украинские патриоты. Зеленский может получить очень серьезные акции протеста, если он хочет это сделать», – сказала Волошина.

Однако, считает она, компромиссные решения с Москвой могут быть запущены Зеленским со ссылкой на результаты референдумов, которые он обещал проводить.

«Я вообще считаю, что Зеленский, когда он запустил свою историю с диджитализацией Украины, об этих референдумах консультационных, которые они хотят провести в смартфоне, я думаю, что это попытка легализировать аннексию, потому что, как мы знаем, большинство украинцев не интересуются Крымом…

Именно поэтому он хочет запустить референдум, потому что одно дело решение Зеленского о подаче воды, а другое дело украинский народ проголосовал на референдуме и так далее. Особенно после хорошей психологической атаки», – переживает украинская попагандистка.