На мэра Днепра завели уголовное дело в Белоруссии

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Новости Украины

Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении мэра Днепропетровска (новое название Днепр) Бориса Филатова за надругательство над белорусским флагом.

Поводом для возбуждения стало то, что Филатов распорядился заменить государственный флаг Белоруссии перед зданием горсовета на бело-красный флаг белорусских националистов.

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Инцидент предал огласке сам Филатов, похваставшись заменой флага в своем «фейсбуке», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы — местное самоуправление и не лезем в политику и внешние дела государства, а просто не можем препятствовать позиции наших граждан», – написал он.

Однако белорусы, проживающие на Украине, оказались недовольны самоуправством Филатова. Руководитель белорусской общины «Сябры-Волынь» Михаил Кононович в своем видеобращении назвал красно-белый флаг «нацистским», а поступок мэра Днепропетровска – «грязной провокацией».

«У меня вопрос как у этнического белоруса, который всю жизнь прожил на Украине. Вы утверждаете, что к вам обратились белорусы с просьбой снять этот флаг. У меня вопрос: имя-фамилия того, кто к вам обратился. Письменные доказательства этого обращения. Все, что вы говорите, ни о чем. Как говорит президент Лукашенко: факты на стол. И второй вопрос: на кого вы работаете, пан мэр Днепропетровска. Зачем вам эта провокация? Кто за ней стоит?», – сказал Кононович.

Теперь в Белоруссии Филатову инкриминировано разжигание национальной вражды.

«Установлено, что подозреваемый, являясь должностным лицом, организовал снятие национального символа Республики Беларусь – государственного флага, размещенного у входа в здание городского совета, и замену его на полотнище бело-красно-белого цвета. Надругавшись над нашим национальным символом, он тем самым унизил честь и национальное достоинство белорусов», – заявила официальный представитель Генпрокуратуры Белоруссии Анжелика Курчак.

Филатов вновь отписался в «фейсбуке».

«Понимаете, мы живем в свободной стране. Поэтому, когда местная молодежь за бюджет участия установила у мэрии флагштоки с флагами национальных общин, то она имеет право эти флаги менять так, как ей заблагорассудится. Тем более, что в отличие от нацисткой и коммунистической символики, бело-красный-белый флаг не является запрещенным в Украине. Хотя это, наверное, вам точно этого не понять. Ни в России, ни в Беларуси», – нахамил днепровский градоначальник.

В Белоруссии красно-белая символика была признана радикальной после того, как она использовалась участниками Беломайдана в 2020 году. Самим белорусам больше нравится государственный флаг, чем националистический. Об этом свидетельствуют данные социсследования британского института Chatham House. За красно-зеленый советский флаг высказались 49% респондентов, за бчб – 26%.

«Мы где-нибудь украинский флаг снимали? Вешали флаг УССР? Что вы позволяете себе? Как можно настолько не уважать страну и народ?», – возмутился в эфире радио «Спутник» лидер белорусской Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич.

Посол Украины Игорь Кизим был вызван в МИД Белоруссии. Он был предупрежден о том, что в случае невыполнения озвученных на встрече требований белорусская сторона оставляет за собой право предпринять дальнейшие соразмерные шаги.

«До украинской стороны было доведено, что в Беларуси рассматривают это циничное проявление недружественного отношения к суверенной нации как акт государственного вандализма, грубейшим образом нарушающий основополагающие принципы международного права – принцип суверенного равенства государств и принцип невмешательства во внутренние дела государств, – а также нормы международных отношений, принятые в цивилизованном мире, дипломатической и протокольной практике», — заявили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.