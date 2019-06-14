На мероприятии НАТО будут рады любому министру обороны Украины

14.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Министр обороны Украины примет участие в заседании Североатлантического совета в штаб-квартире НАТО в конце июня, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в пресс-службе миссии Украины при НАТО.

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“Министр обороны Украины примет участие в мероприятии. В рамках мероприятий будет происходить заседание стран-контрибуторов, осуществляющих взносы в миссии в Афганистане “Решительная поддержка”, – сообщили в пресс-службе.

Встречи Североатлантического совета на уровне министров обороны стран-членов Альянса состоятся в штаб-квартире НАТО в среду 26 и четверг 27 июня 2019 года. Заседания будут проходить под председательством Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Сейчас должность Министра обороны Украины занимает Степан Полторак. В то же время, в день инаугурации президента Украины Владимира Зеленского, Полторак подал заявление о своей отставке.

30 мая по Верховной Рады поступил проект постановления об увольнении Полторака с должности министра обороны Украины, но во время заседания парламента 6 июня Рада провалила увольнение министра. На следующий день представитель Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что Зеленский повторно направит в парламент представление на увольнение Полторака.

Будет ли оставаться Степан Полторак в должности 26-27 июня, пока неизвестно.