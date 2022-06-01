На месте Ельцин-центра хотят сделать музей предателей Родины

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В КПРФ решили, что после отставки из Кремля зятя первого президента России Валентина Юмашева, настал благоприятный момент для закрытия в Екатеринбурге одиозного Ельцин-центра.

Об этом URA.RU заявил высокопоставленный источник в Компартии.

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«Будут и уличные акции, и заявления Геннадия Зюганова с трибуны Госдумы, и прямые обращения к Владимиру Путину с требованием немедленно закрыть этот «гнойник», — сказал собеседник издания.

КПРФ давно ведет кампанию против «Ельцин Центра» с 2019 года, когда партия организовывала митинги против открытия филиала екатеринбургского центра в Москве под красноречивым лозунгом «Открывайте в аду». Звучали призывы заменить Ельцин-центр Сталин-центром и на антипрививочных пикетах на Урале минувшей зимой.

Начало СВО и введенная в УК новая статья о недопустимости дискредитации армии добавила коммунистам аргументов в борьбе. Ельцин-центр выпустил на своем официальном сайте заявление с призывом прекратить военные действия на Украине на третий день спецоперации. Сразу после этого депутат Свердловского заксобрания от «Единой России» Вячеслав Вегнер предложил закрыть центр и создать на его базе Дворец ветеранов.

Ветеранские организации Свердловской области в апреле назвали Ельцин-центр «логовом зверя» и потребовали передать здание Уральскому центру ветеранов боевых действий «Отчизна» и разместить там военно-патриотические клубы.

КПРФ в их борьбе поддерживают и православные. Замглавы Всемирного русского народного собора Александр Щипков предложил в эфире телеканала «Спас» создать на месте Ельцин-центра «музей предателей Родины».

«Я предлагаю сделать экспозицию, посвященную предательству элит. То есть выбрать из российской и мировой истории предателей и рассказать о них и последствиях, которые вызвало их предательство для их родины. То есть создать музей пятой колонны. Это было бы очень поучительно. Сейчас со стороны оппонентов начнется дикий вой. Предатели любят предавать так, чтоб их за это не ругали, а платили деньги из казны. А народ не смел их порицать, а осыпал наградами и премиями», – заявил Щипков.

Удивительно вовремя на фоне усиливающейся борьбы в Екатеринбурге случился громкий скандал. Ученики элитном лицее на «последней звонке» исполнили танец в гей-стилистике.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев решил заступиться за сексуально раскованных выпускников.

«Это была шутка. Родители учеников, любящих своих детей, не увидели ничего ужасного в их поступке и поддержали директора. А им я доверяю гораздо больше, чем телеведущему Соловьеву, которому в очередной раз что-то не понравилось в нашем городе», – написал он в своем ТГ-канале.

Напомним, с Владимиром Соловьевым, который назвал Екатеринбург «центром либеральной мерзоты», он ведет дискуссию уже несколько месяцев. Позицию Соловьева поддержали многие политики, эксперты, блогеры и журналисты. Они связали нездоровую обстановку в столице Урала с работой Ельцин-центра. В прошлом году там прошел ЛГБТ-фестивать, деньги на который были выделены британским фондом.

«Гипертрофированная реакция г-на Куйвашева означает, что он поддерживает пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних, и это его принципиальная позиция. В Правозащитный центр Общества «Царьград» поступили десятки обращений от граждан России, возмущённых выходкой школьников и не последовавшей за ней реакцией. Юристы нашего правозащитного центра обратятся в компетентные органы, для того чтобы привлечь к ответственности всех лиц, причастных к данному происшествию», – написал православный олигарх Константин Малофеев. «Куйвашев становится одним из политических лидеров системной либеральной оппозиции жесткому курсу. Екатеринбург становится главным либеральным оппозиционным городом. Можно предположить, что нападки на Ельцин-центр усилятся», – прогнозирует политолог Сергей Марков.