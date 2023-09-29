«На месте Милли я бы помолчал»: генерал СБУ возмущен критикой темпов «контрнаступа»

США не имеют ни боевого опыта, ни представления о характере войны, которая сейчас идёт на Украине.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил бывший замглавы СБУ, генерал Виктор Ягун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Генерала попросили прокомментировать критику темпов «контрнаступа» со стороны США.

«Марк Милли так и говорит, что у нас с Украиной разное понимание и взгляды на темпы происходящего на передовой», – сказал Шелест.

Ягун возмутился постановкой вопроса.

«У нас действительно разные понятия в том плане, что когда мы говорим, что нам для того, чтобы мы наступали нужно то, то, то, то, а нам дают не больше 10-15% от этого, а потом ещё ставят какие-то вопросы, ну, извините! Это говорит человек, представляющий армию, которая активно не проводила в Европе таких боевых действий, начиная с 44-го года. Я понимаю, что армия США имеет опыт борьбы в каких-то локальных войнах, даже Вьетнам и то – это совершенно другая война. И Ирак другая война, и Афганистан это вообще другие вопросы. Что говорить, если «Буря в пустыне» начиналась с того, что поднималось огромное количество самолётов, которое выпускало до двух тысяч ракет, и только после этого выходили танки, причём тысячи танков!» – сокрушается генерал.

По его словам, ВСУ и так делают невероятное с тем вооружением, которое имеют.

«Где эти ракеты, где эти самолёты и где эти тысячи танков, которые есть у Украины? Поэтому, я бы помолчал. Но учитывая, что это наши союзники, они действительно нам дают того, что у нас нету, и мы делаем невероятные вещи с тем, что у нас есть», – возмущается Ягун.