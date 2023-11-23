«На месте Путина никто не стал бы доверять Западу» – американский профессор

Вадим Москаленко.  
23.11.2023 17:16
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Запад, Минский процесс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


После разрыва Минских соглашений Москве стало очевидно, что нельзя доверять лидерам стран западного блока.

Об этом в интервью американскому журналисту Лексу Фридману рассказал профессор Чикагского университета, эксперт по международным отношениям Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После разрыва Минских соглашений Москве стало очевидно, что нельзя доверять лидерам стран западного блока....

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«Одна из реальных проблем здесь [в вопросе прекращения войны] заключается в отсутствии доверия с российской стороны, и это связано с Минскими соглашениями.

Минские соглашения, которые были направлены на прекращение гражданской войны в Донбассе, действительно имели значение для русских. В Минский процесс были включены четыре главных игрока: Россия, Украина, Германия и Франция.

И я верю, что русские серьёзно отнеслись к Минским соглашениям, Путин хотел прекратить этот конфликт. Но германский, французский и украинский лидеры недвусмысленно заявили, что они не были заинтересованы в достижении соглашения с Путиным. Они просто дурачили его, пытались его обмануть, чтобы выиграть время для наращивания сил ВСУ.

Путин глубоко расстроен признаниями этих трёх лидеров. О считает, что его одурачили. Он считает, что вёл переговоры добросовестно, а они этого не сделали», – сказал профессор.

Джон Миршаймер подчеркнул, что после этой выходки доверять Западу будет «не очень хорошей идеей».

«И уровень доверия между Россией и Западом сейчас практически равен нулю, в результате этих событий. Это противоречит тезису о том, что лидеры могли бы провести переговоры и заключить хоть сколько-нибудь значимую сделку.

Если ты сейчас на месте Путина, то доверять западу – это не самая привлекательная идея. На самом деле, ты будешь не доверять тому, что они скажут», – резюмировал он.

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