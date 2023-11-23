«На месте Путина никто не стал бы доверять Западу» – американский профессор
После разрыва Минских соглашений Москве стало очевидно, что нельзя доверять лидерам стран западного блока.
Об этом в интервью американскому журналисту Лексу Фридману рассказал профессор Чикагского университета, эксперт по международным отношениям Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Одна из реальных проблем здесь [в вопросе прекращения войны] заключается в отсутствии доверия с российской стороны, и это связано с Минскими соглашениями.
Минские соглашения, которые были направлены на прекращение гражданской войны в Донбассе, действительно имели значение для русских. В Минский процесс были включены четыре главных игрока: Россия, Украина, Германия и Франция.
И я верю, что русские серьёзно отнеслись к Минским соглашениям, Путин хотел прекратить этот конфликт. Но германский, французский и украинский лидеры недвусмысленно заявили, что они не были заинтересованы в достижении соглашения с Путиным. Они просто дурачили его, пытались его обмануть, чтобы выиграть время для наращивания сил ВСУ.
Путин глубоко расстроен признаниями этих трёх лидеров. О считает, что его одурачили. Он считает, что вёл переговоры добросовестно, а они этого не сделали», – сказал профессор.
Джон Миршаймер подчеркнул, что после этой выходки доверять Западу будет «не очень хорошей идеей».
«И уровень доверия между Россией и Западом сейчас практически равен нулю, в результате этих событий. Это противоречит тезису о том, что лидеры могли бы провести переговоры и заключить хоть сколько-нибудь значимую сделку.
Если ты сейчас на месте Путина, то доверять западу – это не самая привлекательная идея. На самом деле, ты будешь не доверять тому, что они скажут», – резюмировал он.
Спасибо!
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