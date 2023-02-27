На месте Украины Франция сдалась бы за месяц – Огрызко

Тарас Стрельцов .  
27.02.2023 20:21
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Германия, Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина, Франция


Если бы ВС РФ вошли в Киев ещё в начале СВО и сломили сопротивление ВСУ, европейские страны выразили бы обеспокоенность, после чего приступили бы к строительству с Россией «Северного потока-3».

Об этом в эфире телеканала NTA заявил экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если бы ВС РФ вошли в Киев ещё в начале СВО и сломили сопротивление...

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Ведущий спросил, как бы дальше взаимодействовали с РФ немцы и французы, в случае, если бы в начале СВО российские войска вошли в Киев.

«Очень просто, они бы сказали: «Ну, мы, конечно, очень встревожены, мы жалеем, нам неприятно, но так случилось, украинцы, извините». Это была бы абсолютно прогнозируемая реакция. Они бы развели руками – хотели как лучше, получилось как всегда. И теперь мы будем думать, что делать с этой РФ, наверное, мы проложим ещё Северный поток-3, чтобы она окончательно села нам на голову и управляла всем, что происходит у нас.

Я думаю, что если бы вместо Украины была бы условная Франция, то она бы сделалась за месяц, абсолютно точно, и повторила историю Второй мировой войны. Мало кто говорит, но если порыться в тех исторических фактах, то столько, сколько коллаборационистов было у Франции относительно немцев, то надо ещё поискать такую страну», – рассуждал он.

«А немцы, они были заражены, как минимум, по состоянию на 24 февраля 2022 года бациллой пацифизма, притом, до такой меры, что она уже претворялась в какую-то хроническую болезнь», – сказал Огрызко.

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