На местных выборах «слуг народа» ждет катастрофа

17.09.2020, Киев, Игорь Петров

Правящая на Украине «Слуга народа» так и не превратилась в нормальную партию, а потому ее не ждет ничего хорошего на предстоящих выборах.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявила экс-министр юстиции Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Будет огромный провал на местных выборах. Но вы зря думаете, что на Банковой кто-то опечалится – им вообще наплевать на жизнь регионов. Вы видели сколько глав райдминистрации они не назначили? Прямая президентская вертикаль, огромное количество их работает со времен еще Турчинова. Им плевать на регионы.

Они не создали региональные партийные организации, часть из них – только и слышно скандалы про проданные в списках места, они понабирали себе в список из регионов кого попало – там и участники групповых изнасилований, и коррупционеры, и перебежчики. Им на кадровую политику в целом наплевать пока на центральных улицах Печерска у них все хорошо. Они реально не понимают.

Вот народный депутат от «Слуги народа» Иванисов – участник группового изнасилования в жестоко возвращенной форме каким образом попал в список «Слуг народа»? А остальные перебежчики, коррупционеры и соросятня – каким образом попали в «Слуги народа» в Верховную Раду?

Послушайте, они не смогли сформировать ни один нормальный кабинет министров, не смогли сформировать свою фракцию, а мы сейчас обсуждаем что они получат на местных выборах. Они точно ничего не получат, потому что их нет. Их нет на самом деле. В Верховной раде – результат кадровых ошибок Зеленского, сидят все как один. Их нет, реально нет. Это что, партия? Сколько у нее членов, сколько у нее организаций?», – резюмировал Лукаш.