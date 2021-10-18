На местных выборах в Северной Македонии национал-патриоты взяли реванш у прозападных майданщиков

18.10.2021 20:30 (Мск), Скопье, Алексей Топоров

После полной обработки бюллетеней Государственная избирательная комиссия (ДИК) Северной Македонии объявила что национал-патриотическая партии ВМРО-ДПМНЕ победила в 17 муниципалитетах страны, прозападный СДСМ в 9, албанская партия DUI – в трех.

При этом, кто стал победителем местных выборов в стране, станет ясно только после второго тура выборов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Несмотря на то, что старейшая национал-патриотическая партия ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) уверенно лидирует, говорить о победе пока преждевременно, поскольку еще в 38 муниципалитетах предстоит второй тур выборов.

В столичном Скопье кандидат от национал- консерваторов Даниэла Арсовска получила 37,2% голосов горожан, в то время как ее оппонент из майданного Социал- демократического союза Македонии (СДСМ) – 34,7%.

Убедительную победу в первом туре ВМРО-ДПМНЕ одержала в 17 муниципалитетах, СДСМ – в 9, албанская партия DUI – в трех. Также по итогам первого тура были избраны главы 29 муниципалитетов.

Напомним, что к власти Зоран Заев и его Социал-демократический союз Македонии (СДСМ) в союзе с местными албанскими партиями пришли в результате уличного майдана, который начался в 2015 году.

Поводом для него послужила политика консервативного руководства Македонии, которое отказалось присоединяться к санкциям против России, отказалось идти на уступки Греции по поводу наименования страны, и Болгарии – по поводу языка (болгары считают, что македонцы говорят на западном диалекте болгарского языка), а также выразило готовность принять участие в российском проекте «Южный поток».

Уличные протесты Заева были поддержаны США, ЕС, а также Джорджем Соросом, в результате чего либералам удалось добиться отставки премьера Николы Груевского, вопреки вето президента единолично сформировать правительство, дать серьезные преференции албанскому большинству, а после добиться изменения названия страны.

Надо отметить, что шаги Заева и команды встречали массовое непонимание и возмущение большинства македонцев, которые проводили уличные акции «За единую Македонию» во всех городах страны, пытались штурмовать парламент, а также провалили референдум о переименовании.

Однако на мнение большинства «демократическое» руководство ответило репрессиями против инакомыслящих, громкими процессами.

Заеву удалось добиться вступления страны в НАТО, теперь он пытается привести ее в ЕС, но этот процесс пока тормозится соседней Болгарией, отказывающей Северной Македонии в отдельной от болгарской – национальной, языковой, культурной и исторической идентичности.

При этом даже если ВМРО-ДМНЕ удастся вернуться к власти, можно предположить, что помня опыт прошлых лет, национал-консерваторы побоятся увести страну с западного направления, как побоялось сделать это и новое правительство Черногории.