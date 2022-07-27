На место прокурорши Венедиктовой назначили «зрадника», дважды посещавшего Крым

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Новости Украины

Верховная рада поддержала назначение на должность Генпрокурора Андрея Костина – который после 2014 года несколько раз был в Крыму, за что на Украине обычно светят нешуточные санкции.

За кандидатуру проголосовало 299 депутатов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В условиях войны государственная измена и коллаборационная деятельность является не меньшим злом, чем разжигание войны и ответственность для каждого, кто работал на врага, должна быть также неотвратимой, особенно это касается оборотней в погонах, и это еще одна из наших сверхважных задач. Поскольку на сегодня мы уже имеем более 1,5 тысячи предателей и около тысячи 700 коллаборантов. Сотрудничество с государством-агрессором недопустимо в условиях военного положения, и мы дадим оценку каждому такому факту», – вещал Костин.

О фигуранте известно, что он работал во Временной комиссии по вопросам защиты прав инвесторов, а также сотрудничал с Комитетом по вопросам правовой политики. Кроме того, Костин был на руководящей должности в одной из массы «антикоррупционных» структур Украины.

Однако кандидатура пришлась по душе не всем. Представители партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» решили нанести самый чувствительный удар по репутации без пяти минут нового чиновника.

«Вопрос личный. После оккупации Крыма, есть информация, что вы ездили в Крым. Хотелось бы узнать, правда ли это – и если правда, с какой целью вы это делали?» – спросил депутат «ЕС» Алексей Гончаренко.

Костину пришлось признать, что в Крыму он был.

«Я выезжал на территорию украинского Крыма, который находится под временной оккупацией – это происходило в 2015 году и 2018 году, это были поездки по частным делам. У меня нет родственников в Крыму, у меня нет собственности в Крыму, у меня нет никаких интересов в Крыму. Ответ на этот вопрос, более пространный, я предоставлял во время собеседования, которое проходило на конкурсе на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры», – оправдывался Костин.

Он порекомендовал посмотреть запись допроса в YouTube и заверил, что поездки касались только личных дел, касающихся его семьи.

Несмотря на все возмущения, за кандидатуру проголосовали почти 300 депутатов Верховной рады.