На миллион воюющих семь миллионов уклонистов: генерал раскрыл масштабы проблем ВСУ

Анатолий Лапин.  
10.06.2025 14:38
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Украина


Масштабы уклонения от службы в ВСУ приобрели катастрофический характер.

Об этом в эфире видеоблога «Новости Live» заявил генерал ВСУ, бывший замсекретаря Совбеза и экс-замкомандующего Силами спецопераций генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Масштабы уклонения от службы в ВСУ приобрели катастрофический характер. Об этом в эфире видеоблога...

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«Когда способность населения Украины будет стопроцентна в умении владеть оружием и иметь военно-учетную специальность, наш потенциал повысится, наша уверенность тоже повысится, а также люди, имеющие определенные военные навыки, значительно увереннее себя ведут.

А сейчас что мы имеем? Мы имеем то, что один миллион из нас воюет, а семь миллионов уклонистов, которые не хотят возобновляться на учете. Это о чем говорит? Это говорит о том, что из этих семь миллионов в своем большинстве – люди, имеющие определенную слабость и недоверие к власти. Чтобы власть вернула доверие к населению, она должна заниматься подготовкой этого населения», – заявил Кривонос.

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