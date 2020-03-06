06.03.2020, Киев, Игорь Петров
 
Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика
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На министерство развития общин и территорий поставили отпетого коррупционера – Монтян




Новый министр развития общин и территорий Алексей Чернышов – это ушлый застройщик, который на своем посту будет думать только о развитии собственного бизнеса и использовать свое положение для личного обогащения.

Об этом на своем канале Ютуб заявила юрист Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чернышов, министр развития общин и территорий, бизнес-партнер Фельдмана, с которым вместе владеет рынком Барбашова. Был десантирован в кресло губернатора Киевской области по протекции Коломойского. Ни в каком местном самоуправлении не разбирается от слова совсем-совсем-совсем.

Обычный бизнесюк-застройщик. Всё, чем он занимался в Киевской области – это осваивал бюджеты на капстроительство. Все, чем он будет заниматься на новой должности – это осваивать строительные бюджеты и способствовать развитию своей собственной строительной компании.

Ну и, конечно же, Государственная архитектурно-строительная инспекция – самый лакомый кусочек, который Чернышов со своими покровителями постарается взять под контроль и оседлать все коррупционные потоки», – констатировала юрист.

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