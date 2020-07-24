24.07.2020, Киев, Игорь Петров
 
Донбасс, Минский процесс, Политика, Россия, Украина
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На Минские соглашения плевать – выполнять не позволим, предупреждают в Киеве


Украинское «гражданское общество» не позволит Владимиру Зеленскому выполнять Минские соглашения в той очередности, как они прописаны. Договоренности должны быть изменены в выгодном Киеву порядке.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь, передает корреспондент «Политнавигатора».

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Самусь признал, что в Минских договоренностях зафиксирован порядок выполнения мер по урегулированию конфликта, согласно которому Украина действительно должна внести изменения в Конституцию до того, как получит контроль над границей.

Однако «гражданское общество» хочет, чтобы  Украина сначала получила границу, и украинские политики прислушиваются к «гражданскому обществу», пытаясь заставить Россию принять свою трактовку Минских договоренностей, пояснил Самусь.

В недавних же договоренностях о прекращении огня он не видит ничего сенсационного.


«Прекращение огня – первый пункт Минских договоренностей. Что тут сенсационного  – не понимаю. Ситуация действительно такая, что нам с сентября 2014 года, когда были подписаны первые Минские договоренности, нужно прекратить огонь.

Что меня успокоило – что украинская сторона сразу заявила, что считает нужным сразу расшифровать каждый пункт Минских договоренностей – сначала вопросы безопасности, потом политические вопросы.

Мы знаем, что Путин заявлял, что невозможно изменить тот алгоритм, который был подписан. К сожалению, если посмотреть, было зафиксировано наоборот – сначала Украина выполняет при согласовании с ОРДЛО конституционные изменения и изменения в законодательство, а потом начинается передача границы и другие политические изменения.

К сожалению, такие Минские договоренности. Мы говорим о первом пункте, и я не вижу трагедии…

В принципе, я поддерживают наше гражданское общество, которое держит под контролем эти вопросы, но, на самом деле, ничего сенсационного не происходит, идет очередная игра, и из Путина пытаются вытащить его несогласие с тем, что мы предлагаем. Это то, что было в декабре прошлого года и так далее», – сказал Михаил Самусь.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, ранее МИД РФ заявил, что не видит необходимости в новой встрече в Нормандском формате, поскольку Украина не выполнила договоренности, под которыми были поставлены подписи в Париже.

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