На минском фронте без перемен: Ждём, когда Украину накажет… Запад

23.07.2020, Луганск, Валентин Филиппов

Очередной раунд переговоров по Донбассу принёс громкие новости – с 27 июля должно быть объявлено очередное перемирие. Вступает в силу запрет на ведение огня, в том числе снайперского, проведение наступательных или диверсионных операций, разведки, использования летательных аппаратов, размещение вооружений в населённых пунктах и возле объектов инфраструктуры. Приказ об этом до понедельника обязано подписать командование вооружённых сил Украины. Контроль за исполнением и соблюдением возложен на ОБСЕ.

Кроме того, всякие переговоры о политическом, экономическом и гуманитарном урегулировании с Украиной прекращены до отмены недавно принятого постановления Верховной рады, которым Киев отказывается признавать выборы в ЛДНР до взятия Луганска и Донецка под свой контроль.

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Об итогах переговоров обозревателю ПолитНавигатора Валентину Филиппову рассказал официальный представитель Луганской Народной республики Родион Мирошник.

Валентин Филиппов: На переговорах в Минском формате действительно произошли какие-то кардинальные изменения?

Родион Мирошник: Ничего не поменялось. Говорить, что «команда Зе» настроена на серьёзные договорённости, – это нужно лукавить.

Было пару попыток, где участвовал непосредственно Ермак, который, вроде, главный от Зеленского. Это всё закончилось подписанием некоего документа, протокола от 11 марта, который благополучно на протяжении нескольких месяцев вся команда украинского президента затем опровергала.

Валентин Филиппов: Можно ли рассматривать как ультиматум украинской стороне требования, озвученные на последнем заседании? О том, что Украина должна отменить ту часть постановления о местных выборах, которая противоречит минским соглашениям.

И чем грозит Украине невыполнение ультиматума?

Родион Мирошник: Украинская сторона на минувшей неделе приняла постановление о назначении очередных местных выборов. И в пункте четвёртом там перечислен ряд позиций, которые напрямую, официально, нарушают минские соглашения, приверженность которым подписала Украина, в том числе, президент Зеленский. Для международного права, в конфликтной ситуации, для переговоров с международными организациями, как ОБСЕ, это крайне важно.

Украина пошла на такой откровенный шаг, когда она в официальных документах нарушает взятые на себя международные обязательства. В частности, обязательство, закреплённое Советом Безопасности ООН.

Чем грозит? Нормандскому формату надо сосредоточиться на главном. На определении санкций. Определением конкретных действий, которые последуют за планомерным выходом Украины из минских соглашений или нарушением взятых на себя обязательств.

В Нормандском формате в роли гарантов присутствуют Франция, Германия и Россия. И вполне возможно введение специальных экономических санкций. Украина лишится кредитов. Украина лишится помощи международных финансовых структур, в которых она крайне нуждается.

Есть же прецедент. Из-за несчастных двух миллиардов долларов Украина пошла на принятие закона о продаже собственной земли. О передаче её международным крупным концернам. Всего за два миллиарда долларов. МВФ сумел склонить всю украинскую власть на выполнение вот этих действий. Почему бы не направить аналогичные усилия западных гарантов, а Франция и Германия остаются гарантами выполнения минских соглашений, направить усилия в мирных целях? Принудить Украину выполнить свои обязательства. Это, всего лишь, один из моментов.

Есть очень серьёзная практика применения «принуждения к миру», которая есть у ООН, у ряда других региональных организаций, которые достаточно неплохо справлялись с принуждением к миру.

В конце концов, Российская Федерация демонстрировала прекрасные результаты по прекращению огня в Приднестровье.

Есть масса вариантов, к которым должны прийти гаранты минских соглашений.

Валентин Филиппов: Прийти-то они должны. А ЛНР и ДНР находятся в очень тяжёлом положении, не имея официального статуса. Может, можно было бы какой-то временный статус? «До выполнения Украиной её обязательств». Допустим «ограниченно признанные Республики….

Родион Мирошник: Валентин. Это не ко мне, как официальному представителю ЛНР, а к неким другим структурам, которые могли бы принимать аналогичные решения, потому что вся суть минских соглашений – это придание статуса. Придание статуса нашим территориям, которое позволит вести открытую экономическую деятельность, и позволит восстановить в международном праве, человеческие, гражданские и политические права наших граждан. Людей, которые встали против нарушения Украиной и государственного строя, и международного права. Это крайне важные вещи.

И восстановление этого статуса должно стать итогом и политического международного противостояния, и переговоров в минском и нормандском форматах.

Валентин Филиппов: Вы говорите, что Украина, ради двух миллиардов, готова на всё. Когда на Киев давят, что-то происходит. Накануне и президент Украины прорекламировал фильм «Земляне». Этого потребовал террорист, захвативший автобус с людьми.

Вместе с тем, они утверждают, что «на Донбассе захвачена куча граждан в заложники», но навстречу они всё равно не идут.

Что я хотел спросить… Ситуация у Украины и у Республик во многом похожая. Экономическая. Живётся тяжело. Участников боевых действий с обеих сторон очень много. Ну и оружия, наверное, прикопано немало.

Почему за эти шесть лет мы ни разу не слышали, что бы в ДНР или ЛНР какой-то бывший участник боевых действий захватил автобус и что-то требовал? Или захватил мост и собирался его взорвать? Или ещё что-то подобное. А на Украине участники боевых действий чудят.

Родион Мирошник: Во-первых, потому, что в Республиках нет такого понятия, как бандформирования. Во-вторых, на территориях Республик нет обязательного призыва и принуждения к участию в вооружённых силах. В Республиках существует наша Народная Милиция, наши Вооружённые Силы, которые защищают нас вдоль линии соприкосновения и противостоят значительно превышающим их Вооружённым силам Украины. И бандформированиям, которые воюют. И наёмникам, как показали последние дни, когда находятся люди, про которых Украина рассказывает, что «они медики». А они такие же медики, как диверсанты, разведчики, подрывники.

Наверное так – мы воюем за себя, за свои дома, за сои семьи. За своё право думать, как мы думаем. А вот на Украине идёт на продажу всё. По моим данным, тысяч 350 – обученные обстрелянные АТОшники, которые являются неучтённым вооружённым товаром, который совершенно ничего не хочет делать, не хочет работать, – это огромная проблема для Украины. Они готовы в любой момент поучаствовать на любой стороне в любом конфликте. В криминале. Захватить автобус. Это говорит о качестве этих людей. Об идеологии этих людей, которые участвовали в конфликте и занимались мародёрством, которые занимались издевательствами над населением.

Валентин Филиппов: Ясно.

Родион Мирошник: Валентин, смотрите, в чём главная суть прошедшего заседания Трехсторонней контактной группы. Всего два пункта. Первый пункт, мы договорились, что с 27 июля, с понедельника, вступят в действие «дополнительные меры по устойчивому прекращению огня». До этого времени и наши, и украинские военачальники должны объявить приказ своим вооружённым силам. Приказать запретить вести наступательные действия, наступательные операции, обстрелы, ведение снайперского огня, разведывательно-диверсионных операций, использование БПЛА, летательных аппаратов для бомбёжки и разведки. Запрещается ставить вооружение в населённых пунктах и рядом с инфраструктурными объектами.

Если такое будет обнаружено, будет проведено расследование и предъявлены результаты. ОБСЕ будет за этим следить. И вся международная общественность должна знать, что было сделано. И солдаты, которые находятся в окопах, должны знать, что их генералы сказали, что стрелять запрещено.

Пришли к компромиссной конфигурации, что военачальники с обеих сторон, с Луганска, Донецка и Киева, должны заявить о том, что изданы приказы о введении режима прекращения огня. Со всеми параметрами, которые описаны и согласованы в этом документе. Каким образом это получится – я не знаю.

Это вопросы ОБСЕ и ООН. И к международным организациям, которые могут применять санкции по отношению к Украине. Могут принуждать Украину к миру.

И второе. Мы прекратили на данный момент, из-за действий Украины, мы прекратили обсуждение вопросов политического, экономического и гуманитарного урегулирования. Потому что украинская сторона в одностороннем порядке приняла документ, в котором нарушает как минимум четыре пункта минских соглашений. Они оформлены в виде постановления Верховной рады. У них не было никакой необходимости вставлять пункт о выборах на территориях, которые относятся к ЛНР и ДНР.

Мы никогда и не спрашивали Украину, как нам проводить выборы, и что для этого делать. Мы совместно с Украиной можем делать только тогда, когда мы договоримся об особом статусе, особом положении, защите своих интересов, безопасности, восстановлении экономических, политический, социальных прав людей, живущих на наших территориях.

Если нет, то и суда нет. Тогда Украина не выполнила свои обязательства, которые она взяла при подписании минских соглашений.

Сегодня Украина совершила действия, зафиксированные в официальных документах, и мы предъявляем мировому сообществу, что Украина должна либо отменить эти документы, либо сказать, что она выходит из минских соглашений. И не считает минские соглашения обязательными для выполнения.

Сегодня шаг сделан. Теперь посмотрим, что будет. Мы защищаем интересы людей, которые стоят за нами. И о безопасности, и о правах которых мы беспокоимся. И, поэтому, ведём переговоры.

Валентин Филиппов: Хорошо, я понял. Надеюсь, что однажды все поймут, что Украина ничего не выполнит. И махнут рукой. Как-то отодвинут Украину куда-то. Желательно до Польши.

Родион Мирошник: Валентин, мы ведём переговоры, поэтому несколько ограничены в своих высказываниях и выражениях.

Валентин Филиппов: Но я-то могу.

Родион Мирошник: Знаете, делай то, что должен, и будет то, что будет. Поэтому шаг для того, что бы защищать интересы наших людей мы сделали. Посмотрим, как будут развиваться события.