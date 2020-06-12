На мир давно плевать: донбасских перебежчиков включили в Минскую группу в угоду правым – эксперт

12.06.2020, Киев, Игорь Петров

Ввод Киевом в контактную группу по Минску переселенцев из неподконтрольных Киеву территорий продиктован желанием нынешней киевской власти понравиться правым.

Об этом в эфире телеканала КРТ заявил директор УИАМП Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Думаю, что все же это в большей мере внутренняя игра, нежели внешняя. Хотелось бы верить, что это внешняя игра, что это попытка начать диалог с Россией, с представителями ОРДЛО с высокой позиции, сказать: вот давайте начнем отсюда торговаться, вот у нас есть представители ОРДЛО, давайте вместе формировать вот эту переговорную сторону ОРДЛО, по очереди наполняя их своими людьми, сбалансировано.

Но не похоже на то сегодня, потому что это не нашло поддержки у Германии и Франции. Очевидно на данный момент, что ОБСЕ к такому сценарию не готова тоже, Россия тоже не демонстрирует готовность вести диалог в этом направлении, и поэтому вся эта внешняя схема зависает.

Поэтому это похоже на внутренний инструмент, на попытку создать определенный, хотя бы ситуативный, слабый альянс, союз с нашими правыми, добиться какой-то лояльности на некоторое время. Эта лояльность нужна для удержания власти.

Поэтому похоже на то, что снова Минский переговорный процесс и вообще темы мира и войны на Донбассе становятся инструментов внутренней политики, и от идеи реинтеграции Донбасса, реализации Минских соглашений в целом и от реальных шагов в этом направлении постепенно начинают отказываться, понимая их не выгодность. Не нереалистичность, а именно невыгодность для нынешней власти», – считает Руслан Бортник.