На митинг «Слава Украине!» и «Россия оккупант!» в Тбилиси смогли собрать 150 человек

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Новости Украины

«Слава Украине!», «Россия оккупант!», «Украина и Грузия без России», «Путин, руки прочь от Украины!», «Не вернемся в Советский Союз!» – под такими лозунгами прошла сегодня акция перед посольством Украины в Тбилиси. Кто-то не поленился и вместе с БЧБ флагами гитлеровских коллаборационистов еще и лозунг: «988 политзаключенных в Беларуси!».

Всего мероприятие собрало примерно 150 человек – столько смогла мобилизовать либеральная общественность Грузии для демонстрации солидарности с бандеровским Киевом.

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К митингующим поспешил сотрудник посольства, который на хорошем английском языке обратился к ним со словами благодарности. «Гаумарджос Сакартвелос! Гаумарджос Украинас!» – завершил он пафосно на грузинском языке свое пламенное выступление о трагичности судеб двух стран.

Митингующие попросили прощения за недостаточную поддержку, что оказывает официальный Тбилиси Украине. Они заявили, что Грузия и Украина едины в борьбе против оккупации со стороны грозного противника – России.

«Мы, гражданское общество, грузинский народ, осознаем, что собой представляет русская агрессия и будем стоять до конца вместе с Украиной в борьбе! И мы непременно выиграем эту борьбу, и «Империя Зла» будет повержена! Мы станем частью Европы!» – обобщила позицию протестующих одна из выступающих.

«Путин намеревается восстановить Советский Союз. Он об этом заявил в 2007-м году и начал реализацию этой идей военным вторжением в Грузию в 2008-м году! Но цивилизованное сообщество вместе с нами! И Грузия тогда спаслась, хотя 20% территории было оккупировано… Сегодня наблюдаем кульминацию, когда в центре Европы Путин мобилизовал 100-тысячную армию вооруженных. Это есть решительный этап в этой борьбе! Военная помощь стран-членов НАТО дает нам моральное преимущество! Поэтому я уверен, что наша борьба и борьба Украины за свободу против авторитаризма и насилия завершится победой!» – заявил видное лицо либерального грузинского бомонда, бывший министр обороны Грузии Бату Кутелия.

Под звуки гимна Украины и размахиванием желто-голубого большущего полотна был завершен митинг. Затем присутствующим съемочным группой с лихвой были розданы интервью.

Забавно, что напротив посольства Украины, через улицу, находится Секция интересов Российской Федерации в Грузии (В силу отсутствия дипломатических отношений, посольство РФ в Грузии функционирует под таким названием, как подструктура швейцарского диппредставительства). Но полагаем, что красиво звучащим гимном Украины там насладились только дежурные сотрудники Секции – воскресенье выходной день.

Аналогичный митинг был организован также и во втором по величине грузинском городе – в Кутаиси.

Нужно отметить, что акция в поддержку Украины для антироссийского бомонда стала определенным «смотром сил» после нешуточного «разогрева». Дело в том, что сразу после предъявления требований Западу со стороны РФ, грузинские социальные сети (да и другие электронные СМИ) стали прямо разрываться бурными спорами о справедливости или несправедливости требований России, о возможном вторжении на Украину, о перспективах российско-грузинских отношений на фоне последнего обострения российско-украинских.

В этих вопросах общество резко поляризовано. Значительная его часть твердо уверена о необходимости восстановления нормальных партнерских отношений с Москвой и призывает официоз страны не занимать проукраинкую позицию. Другая часть общества – преимущественно право-либеральная, призывают к самым активным и массовым антироссийским выступлениям. Справедливости ради нужно пояснить, что эта публика сосредоточена в основном только в Тбилиси, но обеспечена всеми средствами электронной войны, деньгами, материальной базой, открытой поддержкой со стороны западного дипломатического корпуса и отлично организована.

Между тем, по данным исследования американского фонда Карнеги, 57% населения Грузии убеждена, что при взвешенной политике, этнических конфликтов в Абхазии и Южной Осетии могло быть не случиться. 42% убеждена, что не все было сделано для предотвращения военного конфликта 2008 года. Если встанут перед выбором, 78% населения членству НАТО предпочитают возвращение Абхазии и Южной Осетии.

По поводу последнего можно констатировать, что это отнюдь не «теоретический», а вопрос вполне в практической плоскости. Право-либеральные круги имели мужество пару раз произвести весьма опасный для них «вбрось» на рассмотрение общественности следующей альтернативы: Грузия входит в состав НАТО без Абхазии и Южной Осетии и забывает на неопределенное время о судьбе потерянных провинций.

Так вот, население отвечает однозначным отказом насчет вхождения в состав НАТО такой ценой. И подобный результат исследований эти господа получили после долгих десятилетий тотальной прозападной пропаганды, массового промывания мозгов, да еще и с опытом прямого военного столкновения с Российской Федерацией!