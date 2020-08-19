19.08.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Конфликт, Кризис, майдан, Общество, Политика, Россия
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На митингах в Минске замечены российские флажки


Один из участников провластного митинга в Минске держал сегодня в руках изображение российского флага, нарисованное на листе бумаги. Также корреспонденты белорусского издания запечатлели женщин с флажком-триколором.

У других участников это не вызвало протеста, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В то же время фиксируются случаи, когда на оппозиционных митингах участники требуют убрать флаги ЕС.

О таком случае рассказывал в понедельник корреспондент телеканала «Дождь». Сегодня появилось аналогичное видео с площади перед домом правительства. На нем женщина требует убрать флаги ЕС.

«Вы сами себя дискредитируете. При чем тут эти голубые звезды и Беларусь. Вы нами прикрываетесь. Завтра под эти флаги никто не придет», – говорит она.


С ней спорит мужчина.

«Наше будущее во многом зависит от этого», – говорит он.

Сегодня митинги в поддержку действующей власти прошли в белорусских городах. В Минске их было несколько.

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