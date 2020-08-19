На митингах в Минске замечены российские флажки
Один из участников провластного митинга в Минске держал сегодня в руках изображение российского флага, нарисованное на листе бумаги. Также корреспонденты белорусского издания запечатлели женщин с флажком-триколором.
У других участников это не вызвало протеста, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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В то же время фиксируются случаи, когда на оппозиционных митингах участники требуют убрать флаги ЕС.
О таком случае рассказывал в понедельник корреспондент телеканала «Дождь». Сегодня появилось аналогичное видео с площади перед домом правительства. На нем женщина требует убрать флаги ЕС.
«Вы сами себя дискредитируете. При чем тут эти голубые звезды и Беларусь. Вы нами прикрываетесь. Завтра под эти флаги никто не придет», – говорит она.
С ней спорит мужчина.
«Наше будущее во многом зависит от этого», – говорит он.
Сегодня митинги в поддержку действующей власти прошли в белорусских городах. В Минске их было несколько.
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