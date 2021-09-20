На митинге КПРФ в Москве скандировали «Навальный!»

20.09.2021 22:46 (Мск), Москва, Елена Острякова

Около 200 человек собралось сегодня на Пушкинской площади в Москве на несанкционированный митинг, который собрал лидер московских коммунистов от КПРФ Валерий Рашкин, как обычно, под видом своей встречи с избирателями.

Еще днем он звал людей именно на митинг, но столичные власти не согласовали мероприятие, а полиция стянула к площади автозаки, поэтому Рашкин решил переиграть сценарий.

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Препятствий ему не чинили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На площади Рашкин заявил, что коммунисты будут выходить на улицу и “проводить встречи с избирателями” до тех пор, пока результаты голосования в Москве не будут аннулированы, и потребовал создать комиссию для обсуждения признания результатов выборов в Москве недействительными.

И на «трибуне», и в толпе преобладали либералы-навальнисты. Слово взяла «правозащитница» Мария Литвинович, баллотировавшаяся по одному из округов от «Яблока», и с треском проигравшая выборы.

«Я хочу поздравить партию КПРФ, которая сегодня ночью обновилась, и стала новой партией КПРФ, потому что благодаря «умному голосованию» она получила огромное число новых сторонников. И теперь партия КПРФ должна не обмануть этих сторонников. Все люди, кто проголосовал «по-умному», ждут от КПРФ конкретного плана: каким образом мы будем отменять результаты этого дурацкого голосования. Мы ждем плана конкретных действий, потому что КПРФ прошла в парламент, у них есть реальная законная возможность действовать», – вещала Литвинович.

Ранее обижавшаяся на соратников блогера-уголовника Алексея Навального за то, что ее не включили в систему «умного голосования» (УГ), теперь Литвинович всячески ее расхваливала, а в финале своей речи инициировала скандирование «Навальный!». Толпа радостно подхватила инициативу.

Коммунисты и сами с удовольствием использовали пропагандистскую риторику блогера-уголовника. Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов заставил собравшихся скандировать навальнистский лозунг «Долой жуликов и воров».