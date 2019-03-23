На митинге «Нацкорпуса» в Киеве поймали проплаченных бомжей

23.03.2019, Киев, Владимир Гладков

В ходе акции протеста радикальной организации «Национальный корпус» в центре Киева, националистами были задержаны две девушки с группой маргиналов, якобы нанятых штабом Петра Порошенко для дискредитации митинга националистов против президента.

Об этом сообщает пресс-служба «Нацкорпуса», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Среди собравшихся на Майдане участников протестной акции мы обнаружили группу бомжей, которых специально привели на митинг, чтобы потом соответствующую картинку показывать в СМИ.

Одна из девушек, которая управляла этими горе-митингующими, увидев нашу камеру, прекратила инструктаж и требовала остановить съемку.

В блокноте кураторов групп бомжей была информация о точке сбора, количество участников и оплате за выполненную работу. Мы вызвали полицию, чтобы зафиксировать этот факт», – говорится в сообщении.

По словам одного из опрошенных националистами бомжей, около 9 часов утра к ним на киевском вокзале обратились две девушки с предложением за 120-130 гривен принять участие в митинге.

«Сегодня нашими активистами были задержаны две девушки, которые под список выдавали бездомным деньги, которых собрали, чтобы дискредитировать и обезличить наше движение. Масса пьяных и плохо выглядящих людей пытались создать картинку для своих же СМИ, которые специально к ним подходили и пытались взять комментарий, для чего они собрались», – пояснил также один из активистов «Нацкорпуса».

При этом он продемонстрировал отобранный у одной из девушек блокнот со списками «завербованных» участников этой и других общественных акций.