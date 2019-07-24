24.07.2019, Санкт-Петербург, Михаил Рябов
 
Выборы, Оппозиция, Политика, Россия, Украина
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На митинге оппозиции в Питере развернули флаги Украины и ЕС

В Санкт-Петербурге на площади Ленина сегодня проходит согласованный митинг оппозиции, которая обвиняет власть в не допуске ряда кандидатов к сентябрьским выборам по надуманным причинам. Акция, в которой принимают и либералы, и левые, собрала несколько тысяч человек. Площадь оцеплена ОМОНом.

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Интересно, что среди участников оказались и молодые люди, развернувшие флаги Украины, а также ЕС. Именно под этой символикой Киев продолжает уже пятый год дискриминационную политику против русских в бывшей советской республике.

Кроме того, на митинге звучат требования против передачи Русской Церкви Исаакиевского собора, а также храма Спаса на Крови – либералы настаивают, что там должны остаться музеи.

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