На митинге Порошенко полицаи повязали журналистку

16.03.2019, Луцк, Владимир Гладков

В ходе предвыборного митинга Петра Порошенко в городе Ковель Волынской области полиция задержала журналистку местного телеканала «Аверс» из Луцка, который позволяет себе резкую критику действующего президента Украины.

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«Аверс» связывают с партией «Укроп», которая была основана соратниками беглого олигарха Игоря Коломойского, конкурирующего с Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ранее в эфире «Аверса» было показано интервью с блогером Анатолием Шарием, на появление которого в украинских СМИ наложен негласный запрет.