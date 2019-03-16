Выборы
//exit;
16.03.2019, Луцк, Владимир Гладков
 
Выборы, Политика, Преследования журналистов, Украина
Просмотров:

На митинге Порошенко полицаи повязали журналистку

В ходе предвыборного митинга Петра Порошенко в городе Ковель Волынской области полиция задержала журналистку местного телеканала «Аверс» из Луцка, который позволяет себе резкую критику действующего президента Украины.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Аверс» связывают с партией «Укроп», которая была основана соратниками беглого олигарха Игоря Коломойского, конкурирующего с Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ранее в эфире «Аверса» было показано интервью с блогером Анатолием Шарием, на появление которого в украинских СМИ наложен негласный запрет.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть