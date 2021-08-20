На митинге в Киеве беломайданщики угрожали Лукашенко ростом ненависти

20.08.2021 23:38 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

У посольства Белоруссии в Киеве состоялась акция «Врач Гусь за Беларусь!», целью которой было привлечение внимания к положению арестованных участников Беломайдана, нуждающихся в медицинской помощи, сообщает корреспондент «Политнавигатора».

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Полтора десятка человек, включая членов штаба арестованного белорусского оппозиционера Виктора Бабарико, собрались с плакатами, на которых было написано: «Право на лечение – право человека», «Пустите врачей к политзаключенным!», «Здоровье заключенного – обязанность государства!», «Гусь вылечит Беларусь!».

Активисты также принесли несколько макетов подсадных гусей, которые показывали во время акции. На одном из них была «медицинская шапочка» из бумаги.

Выступающие говорили о том, что политзаключенным в Белоруссии не только не оказывают медицинскую помощь, но и препятствуют в ее получении даже в тех случаях, когда само государство виновно в ухудшении здоровья заключенного, например, если человека травмировали при задержании.

Правозащитники подготовили по этому поводу обращение к председателю Совета ООН по правам человека Нажат Шамим, президенту Международного Комитета Красного Креста Питеру Мореро, и.о. главы Комитета ООН против пыток Клоду Геллеру, международному Президенту «Врачи без границ» Христосу Христу, Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет и представителям других международных организаций.

На акции было заявлено, что с начала протестов в Белоруссии было арестовано порядка 35 тыс. человек, не менее 4644 человека подвергнуты белорусскими силовиками пыткам и жестокому обращению. Многие заключенные имеют такие заболевания, которые требуют хирургического вмешательства или специального лечения за пределами тюрьмы, например, психические заболевания, но им отказывают в этом. Кроме того, их родственникам не дают возможности узнать, какая именно помощь нужна.

Подобные нарушения являются преступлением против человечества, отметила выступающая активистка Александра Романцова.

«Поэтому сегодня гусь за Беларусь в форме врача говорит, что это закончится Гаагой. Лукашенко, вы ответственны за выполнение международных норм, прав человека и международных гуманитарных норм», – заявила она.

Участница протестов Алла Мартынович рассказала о том, как ее задержали и не предоставляли ей медицинской помощи, которая была ей необходима. По ее словам, ей все же удалось добиться того, чтобы к ней пришел врач, но силовики заставили его написать в медицинском заключении, что она здорова, и поэтому она не могла получить медпомощи и в тюрьме. Она отметила, что ситуация медпомощью ухудшилась – если в начале протестов врачи еще могли быть вызваны к майданщикам, то теперь это сделать гораздо сложнее.

«Я общалась со многими протестующими, заключенными – многих эта ситуация подавляет, но многих ожесточает. Лукашенко сам не понимает, что он провоцирует, явно или косвенно, войну протестующих по отношению к себе. Не думаю, что люди смогут с этим смириться, закрыть на это глаза и простить. Думаю, протестующих в результате такого отношения просто будет больше», – сказала Алла Мартынович.