На митинге в Киеве матери пленных АТОшников ставили в пример Зеленскому и Порошенко «сепара» Захарченко

12.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

В Киеве под стенами Офиса президента прошла акция родственников попавших в плен АТОшнков и других удерживаемых лиц на Донбассе и в России.

Участников акции с портретами своих пленных и плакатами с лозунгами пришло до трёх десятков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всё-таки есть надежда, что нас услышат и соберутся с нами встретиться, я буду настаивать на том, чтобы все, кто тут находятся, присутствовали на этой встрече», – заявила перед началом митинга председатель Всеукраинского союза матерей и родственников участников «АТО» Алла Макух

В целом никто не скрывал негативного отношения как к нынешней, так и к предыдущей украинской власти.

«Ездили в Донецк, а сначала мы тут стояли на Банковой, нас полиция оплёвывала грязными словами – и проститутками, и купленными. Я с Порошенко трижды встречалась, но неофициально, я его выловила за яйца – и всё. И всё, это я выловила – это не встреча», – посетовала другая участница акции.

Далее женщина рассказала о впечатлениях от поездки в ДНР.

«Вот тот сепар, человек, который с такой жаждой рассказывал, как он после работы ходил в окопы стрелять, как он был ранен «подлецами-бандеровцами», я имею в виду Захарченко, с какой яростью и наслаждением он говорил, что семнаадцатилетний сын воюет, ранен, он гордился этим. Это он нам рассказывал, вы представляете, какое напряжение слушать это всё?

Но этот сепар девять с половиной часов уделил нам внимания. Девять с половиной часов – сепарюга! Пусть он пропиарился, нас снимали кругом, но он встретился с нами, он выдержал. А Пороху нафиг мамы не нужны, ваше горе, ваши дети», – отметила она.

Уже в ходе митинга Алла Макух от лица всех протестующих объявила в сторону Офиса Зеленского о готовности самим ехать для поиска своих детей на «временно оккупированные территории».

«Пусть будет вам ганьба!» – прокляла правительство Зеленского одна из матерей.

Далее протестующая, которая рассказывала о своей встрече с Захарченко, ещё раз пристыдила киевские власти, уже через громкоговоритель.

«Девять с половиной часов с нами общался сепар Захарченко. Конечно, мы были шокированы. А когда вернулись в Киев, Порошенко нас не принял. Владимир Александрович, очень не хочется разочароваться и в вас», – обратилась к Зеленскому женщина.

«Мы требуем обновить работу рабочей группы при Офисе президента по пленным, пропавшим без вести, пленным без установленного места пребывания, политзаключённым и гражданским заложникам. Мы требуем создание комиссии по пропавшим без вести, согласно закону, принятому два года назад и до сих пор не действует. Мы настаиваем на создании комиссии, а также поисковых групп. Мы призываем к созданию законопроекта о статусе пленных и пропавших без вести, о статусе политзаключённых и гражданских заложников…Мы требуем: поговорите с нами, верните наших родных!» – заявила лидер акции.

«Иловайский котёл до сих пор никто не изучает, мы оригиналы документов предоставляли, но всё положено под сукно, никто не осужден, Порошенко себе гуляет, Генетель зубы скалит и все остальные Муженки и прочие не хотят отвечать за это, хотя обещали, что мы всё дадим, всё расскажем», – возмущалась другая женщина.

Отметим, что недалеко от протестующих матерей под флагом карательного батальона «Донбасс» расположились объявившие голодовку «побратимы» убитого два года назад АТОшника Виталия Олешко. Националисты требовали отправить в СИЗО четверых подозреваемых в убийстве, которых недавно отпустили под домашний арест. В ходе митинга досталось от «матерей» и самим АТОшникам.

«Я обращаюсь к военным: не надо голодовать, потому что это самоуничтожение. Хотите, чтобы Русский мир дошёл до Европы? Пусть захлебнутся этим Русским миром! Пусть вспомнят концентрационные лагеря, если забыли!» – кричала женщина.

«Почему все молчат или вы все хотите, чтобы Русский мир пришёл сюда, в Киев? Или вы хотите, чтобы Русский мир дошёл до Берлина или до Парижа? Такое ощущение, что Русский мир пришёл аж сюда, под ваши стены, уважаемый президент! А может это вас устраивает? Дайте нам ответ!» – бесновалась протестующая.

«Ганьба нашим парламентёром! Ганьба президенту!», «Ганьбаа, мы хотим европейское государство, Ганьба!» – поддерживали участники акции бесноватую.

«Мы с матерями ничего не боимся, приводим к вашему сведению, мы тогда своими силами, денег у нас много, у меня только пенсия 1700 гривен (около 4500 рублей – ред.), так что я шикую, мы едем на Донбасс сами. Я уже там была, знаю входы и выход, расстреляют – так расстреляют. Пусть это будет на совести наших депутатов, которые до сих пор нам статусы не дали, да и вам, президент это не будет в плюс», – заключила в конце митинга Алла Макух и пообещала на следующий день новую акцию.