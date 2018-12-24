24.12.2018, Севастополь,   Галина Шершнева
 
Крым, Россия, Севастополь
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На митинге в Севастополе разгромили в пух и прах губернатора Овсянникова

«Бездарное руководство губернатора Севастополя» является отражением «либеральной политики Кремля». Об этом говорится в резолюции митинга севастопольских коммунистов, который прошел по случаю очередной годовщины со дня рождения советского вождя Иосифа Сталина.

«ФЦП по городскому хозяйству выполнено на 5% за год, провалено строительство КОС «Южные» (фактически украдено более 2 млрд. руб), не построен Парк Победы за 1,1 млрд руб., не построены больницы скорой помощи и онкодиспансер за 8 млрд. руб., завалена работа по индустриальному парку – 1,6 млрд. руб», – говорится в резолюции.

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Отмечается, что в Севастополе разразился конфликт в рамках партии власти, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Характерно, что дерутся друг с другом группировки, состоящие или состоявшие в одной партии – «Единой России», показывая истинную суть этой политической силы, плюющие на проблемы города и людей, лишь бы остаться у кормушки. И действительно, цель у этих господ одна: продолжить свое пребывание в управленческих структурах города, чтобы распоряжаться финансовыми потоками и активами (имущественными и земельными)», – говорится в резолюции.

Собравшиеся потребовали отправить в отставку и губернатора, и Законодательное собрание.

«Но сами они не уйдут из власти. Только в наших силах отправить на свалку истории опозорившихся, бездарных и непрофессиональных представителей «партии жуликов и воров». И сделать мы это сможем вместе с вами в сентябре 2019 года – на выборах в Законодательное собрание Севастополя», – призывают коммунисты.

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