На молдавско-приднестровской границе конфликт из-за дров

08.11.2022  17:45 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров: 499
 
Дзен, Конфликт, Молдова, Приднестровье, Происшествия


Приднестровские пограничники задержали под Дубоссарами грузовик с молдавскими номерами, груженый дровами, который двигался в Молдову вне пунктов пропуска.

Об этом сообщает телеканал «Первый Приднестровский», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Приднестровские пограничники задержали под Дубоссарами грузовик с молдавскими номерами, груженый дровами, который двигался в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Была вызвана оперативно-следственная группа. На место происшествия приехали дознаватели, сотрудники милиции и таможенные структуры Приднестровья. С молдавской стороны прибыли гражданские лица 5-7 человек. А потом и комбатанты Республики Молдова в количестве 35-40 человек в нетрезвом состоянии. Они начали угрожать сотрудникам правоохранительных органов», – рассказал сопредседатель Объединенной контрольной комиссии от Приднестровья Олег Беляков.

Произошли столкновения. В конфликт вмешались миротворцы. Переговоры шла целые сутки. В результате инцидент был исчерпан.

В конце октября президент ПМР Вадим Красносельский запретил вывоз дров из республики. Это связано с тем, что в Молдове газовый кризис, и население активно запасается на зиму древесиной.

Комбатантами в Молдове называют участников войны с Приднестровьем в 1992 году. В последнее время они активизировались. Так, на прошлой неделе на прозападном молдавском телеканале выступила группа комбатантов, утверждавших, что они воевали на стороне ВСУ. Мужчины пригрозили вооруженной расправой участникам антиправительственных митингов в Кишиневе.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть