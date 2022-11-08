На молдавско-приднестровской границе конфликт из-за дров

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Приднестровские пограничники задержали под Дубоссарами грузовик с молдавскими номерами, груженый дровами, который двигался в Молдову вне пунктов пропуска.

Об этом сообщает телеканал «Первый Приднестровский», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Была вызвана оперативно-следственная группа. На место происшествия приехали дознаватели, сотрудники милиции и таможенные структуры Приднестровья. С молдавской стороны прибыли гражданские лица 5-7 человек. А потом и комбатанты Республики Молдова в количестве 35-40 человек в нетрезвом состоянии. Они начали угрожать сотрудникам правоохранительных органов», – рассказал сопредседатель Объединенной контрольной комиссии от Приднестровья Олег Беляков.

Произошли столкновения. В конфликт вмешались миротворцы. Переговоры шла целые сутки. В результате инцидент был исчерпан.

В конце октября президент ПМР Вадим Красносельский запретил вывоз дров из республики. Это связано с тем, что в Молдове газовый кризис, и население активно запасается на зиму древесиной.

Комбатантами в Молдове называют участников войны с Приднестровьем в 1992 году. В последнее время они активизировались. Так, на прошлой неделе на прозападном молдавском телеканале выступила группа комбатантов, утверждавших, что они воевали на стороне ВСУ. Мужчины пригрозили вооруженной расправой участникам антиправительственных митингов в Кишиневе.