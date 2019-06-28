На молодежном форуме в Крыму показали элементы педерастии

28.06.2019, Симферополь, Максим Карпенко

В рамках молодежного форума «Таврида», который проходит в Крыму и финансируется из госбюджета, участникам мероприятия показали эпатажный спектакль с элементами эротики и педерастии.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Так называемый «Концерт «Ч.Н.Г-Ч.Н.Г при ТВРД РФ» поставил режиссер Илья Ромашко из театральной школы «Gogol school». Это творческая лаборатория, которая в 2015-м году была организована актерами и режиссерами «Гоголь-центра», возглавляемого скандальным режиссером-либералом Кириллом Серебренниковым, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Актеры зачитали монологи на сцене форума, а в завершении спектакля на первый план вышли два молодых человека, изображавших целующуюся пару, в это время под сценой собрались девушки в белых майках без белья. Их облили водой так, что присутствовавшие на форуме могли наблюдать эротическое шоу.

Свидетелем произошедшего стал крымский журналист Александр Кирьяков, который поделился впечатлениями от увиденного в своем блоге (позже автор удалил свои сообщения и ролики, однако они успели разойтись по СМИ).

По его словам, спектакль был показан «уже после официального закрытия ночью 25 июня» – «ну, как вишенка на тортике».

«…Мокрые майки девушек с обливанием водой, и поцелуи, страсть какие жаркие, среди пар барышень с переменами партнёрш, а после в пару стали сходиться два парня… Зал замер, реальный саспенс!.. Честно. Вот чего-чего, а выступления Gogol school и в Крыму, при всей их позиции к официальному – не ожидал», – написал Кирьяков.

Напомним, скандальный режиссер Кирилл Серебренников поддержал Грузию в конфликте 2008, подписывал письма в защиту «Пусси Райот», против закона Димы Яковлева, ограничения прав ЛГБТ. Демарши он устраивал не только в России, но и, к примеру, на Каннском кинофестивале.

В интервью 2014 года режиссёр назвал Россию «страной неотменённого рабства». По мнению Серебренникова, «Россия сейчас ведёт себя как нищий гопник, который от горя сошёл с ума». Однако все это не мешало ему успешно руководить театром.

В 2017-м году в его квартире провели обыск в рамках уголовного дела, возбужденного еще в 2015 году по факту крупного (порядка 1 млн руб) хищения в департаменте культуры московского правительства.