«На море доминируем мы!» – в Раде требуют морской блокады России

Вадим Москаленко.  
13.05.2025 23:26
  (Мск) , Киев
Просмотров: 2035
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


Поскольку Украина продолжает торговлю по Чёрному морю, Киев должен настаивать на морской блокаде России.

Об этом на заседании украинского парламента заявила депутат от «Голоса» Юлия Сирко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поскольку Украина продолжает торговлю по Чёрному морю, Киев должен настаивать на морской блокаде России....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Уважаемые коллеги, я бы хотела сегодня в своем выступлении остановиться на теме мирных переговоров, или любых переговоров, которые у нас предполагаются, возможно, будут, а возможно и нет, в четверг в Турции.

Снова звучат голоса от представителей даже американской администрации о вопросах, которые будут там обсуждаться. А именно, снова поднимается вопрос почему-то об украинских территориях. Безусловно, важный вопрос о Запорожской АЭС.

А также важный вопрос о море и доступе Украины к морю, но почему-то подается как нечто, чего у нас нет. Мы должны донести до наших партнеров, что нам не нужна их помощь на море, у нас на море, в отличие от границы польской, все идет: и экспорт, и зерно, и другая продукция. И этот коридор морской был пробит не иностранными партнерами, не россиянами, не Турцией, а украинскими военными», – утверждала Сирко.

«И поэтому любые уступки, которые будут требовать россияне, а им это очень надо, им очень надо начать экспортировать свои удобрения, свое зерно, поднимать свой агросектор, который страдает и упал на 30% почти в 2025 году, не поддаваться на эти совершенно ненужные провокации и переговоры.

Мы можем говорить обо всем что угодно, но на море есть доминирование. И любые переговоры по этому поводу будут только на пользу россиянам.

Также мы должны понимать, что любая уступка в Черном море может открыть ящик Пандоры, когда Турция будет вынуждена открыть проливы в рамках Конвенции Монтре. Если это будет подано в качестве одного из вариантов в переговорах, эти проливы могут быть открыты, и россияне пополнят свой флот», – рассуждала она.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить