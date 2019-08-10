На московском майдане уже под 50 тысяч человек – драка за флаг Украины

10.08.2019, Москва, Владимир Гладков

Число участников оппозиционного митинга на проспекте Сахарова в Москве уже достигло 47 тысяч человек по данным либералов (полиция дает более скромные цифры – в районе 20 тысяч человек). В любом случае, манифестация стала самым массовым протестом за последнее время.

Со сцены звучат призывы выпустить на свободу ранее арестованных за организацию и участие в несанкционированных митингах, а также отменить выборы в Мосгордуму, куда не допущены «независимые» кандидаты.

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Один из ораторов призвал после окончания легальной акции направиться к зданию суда, где потребовать освобождения арестованных либералов.

«Эти люди, эти бежавшие косюки, эти беркуты, эти чинуши, этот ОМОН, – все они ох..ли», – сказал выступающий.

Между тем, на митинге в толпе появились проукраинские лозунги с призывом вернуть Крым под контроль Киева, а также желто-синие флаги.

Организаторы предпочли тут же откреститься от Украины, утверждая, будто бы это – специально подосланные «провокаторы».

«Нагнали на митинг пьянь мотать флагами Украины за тысячу рублей. На всех телеканалах страны будет, если мы их сейчас не разгоним», – призвал на своём телеграмм-канале либеральный публицист Кирилл Шулика.

В итоге среди участников митинга началась драка – развернутые флаги Украины начали срывать.