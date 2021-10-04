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04.10.2021 01:21 (Мск), Москва, Сергей Рулев
 
Дзен, Москва, Происшествия, Россия
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На московском «Мосту Немцова» либералы напали на Сергея Рулёва

Либералы, дежурящие возле импровизированного мемориала на месте убийства своего кумира Бориса Немцова в центре...

Либералы, дежурящие возле импровизированного мемориала на месте убийства своего кумира Бориса Немцова в центре Москвы, напали на блогера и репортера Сергея Рулева, который вел съемку.

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«В объектив камеры попались трое человек, которые ели чипсы и беседовали между собой. Увидев меня, крупный мужчина в возрасте около 40 лет стал возмущаться – «зачем вы нас снимаете?». «Хочу и снимаю», — был ответ. После этого пошла словесная перепалка, во время которой верзила пытался подойти ко мне ближе расстояния вытянутой руки, а я постоянно отходил назад, всё время предупреждая нападавшего о соблюдении им социальной дистанции и предупреждал о возможном применении индивидуальных средств защиты.

Я достал газовый баллончик для отпугивания собак «Anti Dog Факел» (средство защиты от агрессивных животных аэрозольный) и демонстративно показал его верзиле. Мужчина прекратил меня преследовать и стал звать на помощь своих корешей, просить их вызвать полицию.

Мужчина с лицом алкоголика стал уверенно звонить по телефону, а третий гопник стал возмущаться таким моим поведением. Очень быстро подошли постовые 2 полицейского полка и приняли меня под свою защиту, хотя гопник с работающим смартфоном всё время пытался ко мне приблизиться с непонятными агрессивными намерениями.

Полицейские вызвали автомобиль и нас в разных машинах доставили в отделение полиции Китай-город. Там я написал заявление о преступлении и дал объяснение капитану полиции.

Нападавший на меня гопник остался давать пояснения, как «на Большом Москворецком мосту в г. Москве на него напал неадекватный гражданин, угрожал ему применением баллончика со слезоточивым газом и при этом нецензурно ругался».

Хулиганы и гопники всегда жалуются полицейским, как на них нападают пенсионеры МО РФ на 30 лет их старше и на 20 кг их меньше по весу», – рассказал Рулев.

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