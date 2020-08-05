05.08.2020, Киев, Игорь Петров
 
История, Культура, Образование, Общество, Политика, Россия, Украина
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На мове будут говорить ценители мёртвых языков – украинский философ о смерти национальной идентичности


Национальная идентичность исчезает как таковая, и попытки навязать ее молодому поколению жителей Украины обречены на провал.

Об этом в эфире канала Politeka Online заявил украинский философ Сергей Дацюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Страны, государства, нации – исчезают. Это может быть в разных формах – экономического кризиса, войны, эпидемии и карантина. Суть – идет фрагментация государств. Возвращения к государствам не будет. Идет фрагментация наций, возвращения к нациям не будет. Идет территориальная фрагментация. И возвращения к регионам нынешнего мира не будет.

Умные люди ищут новые слова, новый глоссарий, в котором новый мир можно будет понимать. Будут другие идентичности, не национальные, многоуровневые. Где монокультурный идентификатор будет не главным признаком.

Человеку трудно это понять, но обратите его внимание – где сейчас языки? Он учит украинский? Нет. Учит английский, даже русский. Он хочет быть причастным к миру, с которым видит перспективу. Люди не ходят на демонстрации, ничего не рассказывают. Они просто принимают решение и тихонько едут отсюда.

Это и есть будущее. Будущее будут определять не те старые люди, которые есть сегодня, а молодые. На уровне молодежи этот мир уже разрушен. Вы сколько угодно можете заставлять их петь украинский гимн равно как и танцевать танцы с бубнами. Это никак не повлияет на их идентичность.


Тут они танцуют с бубнами ходят в вышиванках, но все это не имеет никакого значения. Будут ли люди петь украинский гимн? Возможно, будут. В воспоминание. Будут ли они говорить на украинском? Как и на любом умершем языке», – считает философ.

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