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Новости Украины

Украинские писатели должны быть готовы к тому, что их заставят издавать свои труды только на «мове», но это не пользуется спросом и не приносит дохода.

Об этом, выступая на «Форуме лидеров общественного мнения», заявил писатель-фантаст, помогающий боевикам ВСУ, Ян Валетов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Валетов озадачился судьбой своего творчества, целевой аудиторией которого являются русскоязычные.

«Я прекрасно понимаю, что проблемы, которые будут стоять перед нами, они будут связаны, прежде всего, с восприятием русского языка в Украине. Я, как вы понимаете, украинский русскоязычный писатель, и меня это волнует, прежде всего, потому что мои украинские читатели читают меня на русском языке, мои книги переводят, но, к сожалению, наверное, переводы эти не пользуются такой популярностью… Наверное, нам придется привыкать к тому, что мы должны, я, например, как писатель, должен пытаться пробовать писать на украинском языке, что я должен готовиться к тому, что для меня процесс перевода будет фактически обязательным. В принципе, эти тренды задала нам не столько война, сколько неизбежный мир после нее», – заявил Валетов.