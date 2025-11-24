На «мове» не получается написать мега-хит, – изуродованная ботоксом Лобода
Отказавшаяся от выступлений в России экс-участница группы «Виагра» Светлана Лобода посетовала, что не может написать «мега-хит» на украинском языке. Об этом она заявила в эфире проекта «Рада и терки», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Заметно раздувшаяся в результате пластических операций певица пожаловалась, что по-прежнему «думает и чувствует» на русском, поэтому популярной песни на «мове» пока не выходит.
«Хотелось делать украинскую музыку, хотелось поддерживать, но украинская музыка не может быть такая же, как музыка на русском языке. Она совсем другая, она по-другому льется, она очень мелодичная, она такая, не знаю, какая-то модная сильно получается.
Пока у меня не получилось, наверное, ни одного такого мега-хита, которые я делаю на русском языке, потому что я всю жизнь говорю на русском языке, я чувствую это. И я как продюсер своего проекта, можно сказать так, сижу с музыкантами, говорю, как я хочу слышать те или иные звуки, какую я хочу иметь в песне итоговую составляющую. Очень хотелось написать на украинском языке такой же мега-хит. Я думаю, что я к этому тоже приду. Мы пока в процессе», – заявила Лобода.