На «мове» не получается написать мега-хит, – изуродованная ботоксом Лобода

Отказавшаяся от выступлений в России экс-участница группы «Виагра» Светлана Лобода посетовала, что не может написать «мега-хит» на украинском языке. Об этом она заявила в эфире проекта «Рада и терки», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Заметно раздувшаяся в результате пластических операций певица пожаловалась, что по-прежнему «думает и чувствует» на русском, поэтому популярной песни на «мове» пока не выходит.

