«На мове ничего не издают» – Романенко пришлось оправдываться за контрабанду русских книг

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За время «незалежности» Украина так и не наладила выпуск книг на государственном языке.

Об этом на канале украинской пропагандистки Натальи Мосейчук заявил политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Перед эфиром писали: «А вы спросите у Романенко, почему он покупает свежие российские книги» – а потому что на украинском языке нет, не издают. И это проблема наших издателей, нашего государства. И я буду доставать то, что там издаётся, контрабандой и как угодно. По одной простой причине – я должен понимать, о чём думает враг. Если это наш враг, и если он надолго, и он системный», – сказал Романенко.

Он подчеркнул, что каждый бандеровец должен внимательно следить за Россией, а ещё за Польшей, Словакией и другими «опасными соседями».

«Мы имеем очень опасное конкурентное сообщество у нас под боком на протяжении столетий. И мы должны его изучать, со всех сторон и на всех языках. То же самое мы должны делать с поляками, мы должны изучать логику их действий – и тогда будем понимать, почему возникает блокада. Почему мы не изучаем словаков, румын? Это то, что формирует наше будущее – знания», – рассуждал Романенко.