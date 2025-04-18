На нас обкатывают технологии и передают старье: офицер ВСУ начал что-то подозревать
Все так называемые партнеры Украины имеют свою выгоду от боевых действий, происходящих на ее территории.
Об этом в эфире видеоблога Ланы Шевчук заявил офицер ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Я абсолютно убежден, что война в Украине выгодна абсолютно всем, кроме самой Украины. И каждый, в принципе, постарается что-то с этого урвать. Это касается и замены вооружений, и поставки вооружений, и различные займы, а не просто помощь. И те же уже доказано в разных странах, что те же самые наши беженцы дают гораздо больше экономике тех стран, чем эти страны помогают и донатят нам. Это уже касалось и Польши, и Чехии, и других стран. Им выгодно наблюдать различные виды боёв и использование различных видов вооружений, которые есть…
Для них это прекрасный полигон за нашу жизнь, за нашу экономику, за разрушенные города. Для них это возможность действительно запустить по новой свой ВПК, что они и делают, отдать нам все старье, которое им уже нафиг не надо. И мы благодарны на самом деле и за это, потому что, повторюсь, за 10 лет войны мы все равно ничего не сделали сами по себе… Поэтому понятно, что это выгодно всем, абсолютно, и вот такая роль Украины, к сожалению», – заявил Прошинский.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: