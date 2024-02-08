«На нас смотрели, как на идиотов»: Московские идеологи долго отмахивалась от проблемы Украины – продолжают и сейчас

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Традиционные пропагандистские клише, закрепившиеся в информационном пространстве РФ, не подходят для работы на Украине. Нужны специалисты по идеологической и психологической спецоперации, подготовки которой в настоящий момент мы не видим.

Об этом на пресс-конференции в Симферополе, посвященной десятой годовщине начала Русской весны, заявил политолог, доцент кафедры социально-экономической географии КФУ им. Вернадского Сергей Киселёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Я много лет занимался с большим интересом историей нацистской Германии. Если мы вспомним, как Гитлер пришёл к власти, то по большому счёту ему противостояла большая сила из коммунистов и социал-демократов. И если бы они нашли между собой согласие и объединились бы в союз, то противостояли нацистской партии Гитлера. Но Гитлер пришёл к власти, и за 6 лет нацификации сделал единую многомилионную нацию, исповедующую нацистские идеи. Но когда мы в 90-х годах встречались с нашими московскими коллегами и говорили, что на Украине появились десятки тысяч людей, весь смысл жизни которых сводится к желанию убивать русских, на нас смотрели, как на идиотов. Ещё одно поколение вырастет, и этих людей станет на порядок больше, то счёт пойдёт на миллионы. Как в обратную сторону воспитывать? У нас есть замечательный опыт работы с немецкими военнопленными, когда не только организовались театры, цирковые труппы, газеты выпускались в лагерях, но был создан комитет «Свободная Германия». Пленные немцы обращались не раз к советскому руководству по созданию воинских частей для борьбы с нацистами. Были специальные офицеры, специально созданные структуры, которые ежедневно работали с этой категорией военнопленных. Потом была же территория, занятая нашими войсками в Германии, и там тоже работали соответствующие органы. И мы можем сказать, что нашими самыми верными союзниками были восточные немцы», – подчеркнул Киселев.

По словам эксперта, специальных структур по работе с населением Украины до сих пор нет, как и нет информационного продукта, рассчитанного на украинскую аудиторию.

«Я не вижу, чтобы у нас были созданы соответствующие структуры, которые занимались подготовкой кадров для денацификации. Это сегодня вполне можно организовать в вузах или специальные курсы – это спецоперации идеологического и психологического толка, потому что сознание людей подвергалось 30 лет тотальной нацистской пропаганде, сначала не явно, а потом в явном виде. И когда мы видим, что бабушка в хате с земляным полом и обшарпанными стенами говорит про «жалюгидных россиян», которые сейчас придут и украдут холодильник – это нужно было как-то работать с мозгами этих людей. В чём сильна украинская пропаганда, так это в этом», – указал Киселев.

Он добавил, что пропагандистская машина России ориентирована, прежде всего, на внутреннее потребление. И на жителей Украины «Вечер с Соловьевым» или программа «60 минут» вряд ли окажут влияние.