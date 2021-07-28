«На наших глазах рождается третья великая ядерная держава»

28.07.2021, Москва, Олег Кравцов

В Китае обнаружили новый позиционный район пусковых шахт межконтинентальных баллистических ракет. Российские эксперты встревожены этой новостью.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

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По оценке исследователей, которые ссылаются на спутниковые данные, район с шахтами расположен в Синьцзян-Уйгурском автономном районе по площади занимает около 800 кв. км. По оценке экспертов, здесь на расстоянии 3 километров друг от друга планируется возвести 110 пусковых шахт (над 14 уже построены временные укрытия купольного типа, на еще 19 ведутся инженерные работы). Предполагается, что предназначены для развертывания новых китайских МБР DF-41.

Примечательно, что это уже второй масштабный позиционный район, обнаруженный американскими исследователями за последние недели. Первый (120 шахт) в китайском автономном районе Внутренняя Монголия.

Российские эксперты предполагают, что помимо количественного рывка Китай готовится и к изменению характера несения службы своими ядерными силами.

«До недавнего времени китайские стратегические ядерные силы в условиях мирного времени не несли полноценного боевого дежурства. То есть у них боеголовки хранились отдельно от ракет и должны были устанавливаться на носители лишь в предвоенный период. Сейчас Китай, судя по всему, переходит к несению постоянного полноценного дежурства и готовится к принятию концепции ответно-встречного удара наподобие российской», – говорит заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович считает, что это новый и очень важный фактор, который будет влиять на всю глобальную безопасность.

«Поколениями мы с американцами жили в состоянии наставленных друг на друга пистолетов, постоянно испытывая страх, что что-то сработает не так. Вскоре к нам присоединится третий игрок, с гораздо меньшим опытом существования в таком режиме. Наряду с количественным скачком Китая это поменяет основы всего. На наших глазах рождается третья великая ядерная держава», – считает эксперт.

По прогнозу Кашина, этот процесс займет около десяти лет.

«Для России у этого процесса будут ощутимые геополитические последствия — сейчас она является единственной державой, кто в ядерной сфере может на равных разговаривать с США. Но вскоре она утратит этот эксклюзивный статус. Это, конечно, неприятно»,— говорит политолог.

В свою очередь, Дмитрий Стефанович отмечает, что Россия сталкивается с еще одной дилеммой.

«Формально мы не находимся с Китаем в состоянии взаимного ядерного сдерживания, но закладывать в военное планирование необходимо в том числе и самые негативные сценарии на средне- и долгосрочную перспективу»,— убежден Стефанович.

По его прогнозу, «ядерную пятерку», обязавшуюся сокращать свои арсеналы в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия, ждет весьма непростой разговор, особенно на предстоящей обзорной конференции по выполнению этого ключевого международного соглашения.