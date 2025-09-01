«На наших глазах сбывается худший кошмар США» – украинский политолог

Вадим Москаленко.  
01.09.2025 17:59
  (Мск) , Киев
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Пока Россия и Китай укрепляют свой союз, коллективный Запад распадается.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Трамп чувствует зависть, раздражение и агрессию. Он видит, что те ночные кошмары, о которых писал Киссинджер, Бжезинский и остальные, сбываются на глазах.

Союз между Россией и Китаем практически сформирован. Осталось подключить туда ещё Индию – и создастся наиболее катастрофическая геополитическая ситуация для западного мира за всю его историю. Трампа не то что не приглашали – он напрашивался, а его не хотели туда звать», – сказал Бортник.

«А западный мир фрагментируется. Это будет иметь тяжелейшие последствия для Украины. Отношения между США и Европой – это уже не союзничество. Во-вторых, тяжелейшие процессы внутри самой Европы.

17 июля Германия и Британия заключили совместное оборонное соглашение. Ранее такие же соглашения заключали Франция-Британия, Франция-Германия, и страны Северной Европы.

Если бы они были уверены, что НАТО их защитит, для чего им отдельные внутренние соглашения? Никто уже не верит, что НАТО функционирует.

Западный мир, особенно Европа, фрагментируется. А наше общество до сих пор ставит цель пойти куда-то, что уже не совсем работает даже с точки зрения его участников», – подытожил эксперт.

