Нам не нужен Донбасс, а Крым захватим и поразим в правах население – офицер ВСУ

Если Запад даст Украине полный пакет вооружения, она сможет захватить Крым из-за его географических особенностей.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ Арти Грин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В случае получения полноценного пакета вооружений Крым падет по причине его расположения. А Крым – это крайне болезненная история для Путина в плане его собственного существования в своей империи, поэтому он торговаться за него будет дорого. Донецк, он, как горячий пирожок – он не особо нужен нам, потому что там как минимум миллион или больше электората пророссийского или зараженного этой историей. Кстати, Крым – тоже, там два миллиона.

Но в Крыму можно ввести, в случае военного завоевания, какие-то специальные режимы с поражением прав на какое-то время, какой-то части населения и так далее. Тут есть разные в истории примеры», – заявил Грин.