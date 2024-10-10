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Два оппозиционных политика Германии: сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель и лидер партии своего имени Сара Вагенкнехт, – сошлись на том, что их страна проводит «катастрофически нежизнеспособную энергетическую политику».

Это произошло во время дебатов на телеканале «Вельт», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Компании вытесняются с рынков, потому что затраты на электроэнергию слишком высоки. Мы больше неконкурентоспособны. Ранее Германия имела относительное преимущество на международном уровне в энергоемких областях: химической и автомобильной промышленности. Здесь используется электричество. Если вы сделаете электроэнергию дорогой, эти компании больше не будут конкурентоспособны», – сказала Вейдель.

Вагенткнехт была более конкретной и обвинила правительство в том, что оно отрезало Германию от российского газа.

«Я хотела бы обратить вспять тот факт, что мы отрезали себя от дешевой энергии, в том числе, от дешевого импорта. Это всегда было конкурентным преимуществом Германии. Я имею в виду, российский газ. Если вы назовете мне другого поставщика газа, которые поставит его нам, мы с радостью купим другой газ. Но его нет. Мы заменили российский газ очень дорогим газом, который мы сейчас импортируем из США. Раньше это было неконкурентоспособным, теперь мы это делаем», – сказала Вагенкнехт.

Она считает, что экономика Германии сильно пострадала от антироссийских санкций, «которые были самоцелью», потому что российская экономика растет.

«Мы всегда делаем вид, что делаем одолжение Путину, покупая его газ. Нет, нам это выгодно. И эта безумная политика зимой снова обострится. Да есть еще трубопровод, но наша «дружественная» Украина, которую мы поддерживаем, хочет его перекрыть, очевидно, имея определенную долю в том, что «Северного потока» больше не существует», – сказала Вагенкнехт.