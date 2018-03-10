10.03.2018, Москва, Елена Острякова
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Выборы, Политика, Россия

На немногочисленном митинге в Москве грудининцы угрожали власти


Митинг в поддержку кандидата от КПРФ Павла Грудинина собрал сегодня в центре Москвы по разным оценкам от 500 до 700 человек, хотя организаторы заявляли о 5 тысячах. Мероприятие продлилось 40 минут, «виновник торжества» ушел раньше, у него было выступление на телевидении.

Отрывавшие митинг лидер КПРФ Геннадий Зюганов и сам Павел Грудинин говорили неярко, используя заезженный идеологические штампы. «Зажечь» попытались другие ораторы.

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Так лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов пригрозил, что в случае нечестных выборов «мы 19-го дома не останемся. Депутат из Белгорода Анастасия Бабикова заверила партию, что молодежь «не боится выходить на улицу, чтобы отстаивать правду и бороться за справедливость».

«Не бойтесь провокаций и лжи трусов, которые держат качающийся трон», – призвала Бабикова.

Секретарь Серпуховского райкома КПРФ Михаил Волков считает, что избирателям Грудинина надо будет отстаивать свой выбор.

«Власть пойдет на все. Мне многие говорят: если не Путин, то война. Путин должен сказать по телевидению: люди, не беспокойтесь, когда 18 марта выберут Грудинина, я передам власть, и не буду, как мой наставник Ельцин, стрелять по народу», – сказал Волков.

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