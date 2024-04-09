«На них не похоже»: Западные СМИ стали странно освещать самые дерзкие диверсии Украины

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Западная пресса хранит молчание по поводу атак БПЛА на Запорожскую АЭС, хотя по законам информационной войны должна вовсю раздувать угрозу радиационного заражения.

На это обратил внимание в эфире «Первого севастопольского» профессор СевГУ Александр Ирхин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Фактическое молчание СМИ на Западе о фактах обстрелов. Вышла одна статья в The Guardian, где эта ситуация освещается впервые за несколько дней. Но, опять же, ругают безадресно кого-то, кто это делает. Непонятно, кто запустил дрон… Выглядит очень странно», – считает эксперт.

Он добавил, что аналогичная ситуация сложилась вокруг теракта в «Крокус сити холле» – очень скудное оповещение в СМИ, что даже для информационно-гибридной войны не характерно. Либо речь идет о несогласованности действий с украинской стороной, либо Запад не готов задействовать сам факт в качестве триггера.

«Но сама ситуация связана с использованием методов ядерного терроризма – это выход на совершенно другой уровень, который запланирован через полгода или через год. Никто его пока не хочет ускорять, по крайней мере на Западе», – отметил профессор.

Он напомнил, что о Чернобыльской катастрофе в мире узнали после того, как на Западе опубликовали данные замеров.

«И в этом плане чернобыльский след и трансграничность любого ядерного заражения включат абсолютно триггерские механизмы развития конфликта. Пока, как показывают события, Запад к этому не готов. Но, возможно, это ускорит приготовление», – заключил Ирхин.