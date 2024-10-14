«На них опосредованно влияют русские» – Тука доложил о «зомби-дезертирстве» в ВСУ

Вадим Москаленко.  
14.10.2024 23:25
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Русские могут использовать механизмы вербовочной «теории третьего круга», чтобы дистанционно влиять на солдат ВСУ и провоцировать их на отчаянные поступки.

Об этом на телеканале «Прямой» заявил бывший замминистра по реинтеграции, экс-гауляйтер оккупированной части ЛНР Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Русские могут использовать механизмы вербовочной «теории третьего круга», чтобы дистанционно влиять на солдат ВСУ...

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Он прокомментировал историю военнослужащего 56-й омб ВСУ Сергея Гнездилова, который 21 сентября публично оставил воинскую часть, чтобы привлечь внимание к необходимости установить для военных максимальный срок службы. На данный момент Гнездилов арестован.

«Я не люблю конспирологии, но я не могу исключить того, что на этого парня опосредованно влияют русские. Может, не напрямую. Есть так называемая «теория третьего круга», мне рассказывали наши профессиональные спецназовцы, которые занимаются вербовкой… Я не знаю, что именно, и каким образом повлияло это на этого парня», – размышлял экс-гауляйтер.

«Во-первых, его поступок, с моей точки зрения, совершенно позорный и идиотский. Во-вторых, выбор адвоката (харьковский правозащитник Александр Шадрин с репутацией «адвоката сепаров» – ред.). В-третьих, у него вообще там в голове опилки и вата полная.

Я не могу иначе оценить идею демобилизации во время такой кровопролитной войны. Если они будут демобилизованы – а кем заменять? Теми, кто через Тису плавает? Или все эти разные бронелобики?», – возмущался Тука.

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