На новой Ялтинской конференции Украина потеряется в списке тем – Мосийчук

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На будущем глобальном саммите мира, если такой состоится, должны присутствовать как представители США, так и Китая, и России. Без них результата достичь не удастся.

Об этом в интервью журналисту Василию Апасову заявил бывший депутат Верховной рады, участник карательной операции в Донбассе Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы на переговоры с РФ не пойдем, но в формате глобальной формулы – пойдем. Но тут тоже нам придется отдать… Придется отдать, кто будет решающим голосом на мировом саммите, если там будет Си, это будет либо президент, либо представитель США, Путин тот же. Но мы где-то потеряемся. Все будут делать умный вид, кивать хоботом, что они нас слышат, но мы потеряемся», – сказал эс-депутат.

«Этот глобальный саммит может превратиться в новую Ялтинскую конференцию. Но это все при стечении обстоятельств. И Украина там будет одним из секторов решаемой проблематики», – добавил Мосийчук.

Он считает, что такой саммит может случиться не раньше чем после выборов в Соединенных Штатах.