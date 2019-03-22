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22.03.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Выборы, Политика, Украина
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На новом Майдане перестреляют полгорода – Гордон

Президент Украины Петр Порошенко не заслуживает того, чтобы продолжать руководить страной.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил журналист и телеведущий Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гордон призвал к смене власти, заявив, что Петр Порошенко – не тот президент, который нужен Украине.

«Я призываю к смене власти, я не хочу больше президента Порошенко. Я ничего к нему не имею лично, я не перехожу на личности. Я просто такого президента больше не хочу для своей страны. Но я хочу, чтобы это произошло в рамках закона, законным путем, путем выборов, потому что, если сегодня начнутся, не дай Бог, майданы, полгорода перестрелять можно под шумок.

Оружия много, гранаты ничего не стоят. У людей на руках целые арсеналы, оружейные склады. Поэтому, не дай Бог сегодня Майдан, не дай Бог сегодня противостояние. Я слышал целый ряд сценариев президентских выборов, развития, что если будет так, то будет так, а если во второй тур попадут не те, то после первого тура начнется. Не дай Бог, чтоб что-то из того, что я слышал, от очень уважаемых людей, чтоб хоть десятая часть сбылась», – заявил Гордон.

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