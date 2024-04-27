На новых территориях назрел вопрос экспроприации бандеровской собственности

Вслед за Крымом новые территории России столкнулись с необходимостью урегулировать вопрос собственности. Владельцы бизнесов сбежали, враждебно настроенные граждане тоже, и вряд ли они когда-нибудь вернутся. Об этом в подкасте проекта о развитии Новороссии «Будем жить» Семёна Уралова сообщил бывший первый вице-губернатор Запорожской области и замглавы Военно-гражданской администрации Запорожской области Сергей Толмачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я сам был когда-то крайне либеральных взглядов, но практика это подправила. Есть такая проблема во всех новых регионах, и это не только квартир касается и домов – в полузависшем состоянии множество объектов, которые пользы народному хозяйству не приносят, и с этим надо что-то делать, и без перегибов на местах. И Пасечник, и Пушилин, любой губернатор там расскажет, сколько всего зависло. Более того, в ЛНР и ДНР есть часть, которая уже 8 лет независима от украинского государства, а есть города, которые жили под украинской оккупацией, как Мариуполь. И там этих вопросов сейчас очень много», – подчеркнул он.

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В Крыму в 2014 году пошли по пути национализации, затем предлагали закрепить возможность изъятия собственности у недружественных стран или граждан, которые финансируют ВСУ. Однако поддержки федерального центра в этом не получили, приняв на региональном уровне регламент изъятия собственности через Антитеррористическую комиссию, где рассматривают факты враждебных высказываний, поступков и, главное, оказания финансовой поддержки украинской армии.

«Надо законодательную базу дорабатывать по поводу этого и переходить к каким-то формам, не побоюсь этого слова, экспроприации. Потому что национализация предполагает какие-то выплаты, а мы что, будем платить украинской армии, по факту? Тут масса вопросов возникает, и поэтому сейчас это такая зависшая история, которая требует отдельного регулирования. Было много других первоочередных вопросов: чтобы просто работали предприятия, чтобы люди какие-то деньги поначалу получали, чтобы у них лекарства были и еда. Что смогли, объединили в ГУПы, но это вопрос с собственностью не решает», – заключил Толмачёв.