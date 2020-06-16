На новых выборах в Северной Македонии народ снесёт прозападные силы – аналитик

16.06.2020, Скопье , Алескей Топоров

Северомакедонский аналитик, этнический албанец Ким Мехмети сделал прогноз на предстоящие в стране 15 июля парламентские выборы, предположив, что по их итогам к власти вернутся консерваторы, а надоевшие народу майданщики из Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) проиграют.

Об этом эксперт заявил телеканалу «24 Вести», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для меня ВМРО-ДПМНЕ (консервативная партия – Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство, отстраненная от власти в результате местного прозападного майдана – ред.) победит без вопросов, – убежден Мехмети. – Заев (лидер прозападных социал-демократов и македонского майдана – ред.) сумел победить с албанскими голосами, но будем честными и реальными – он не победил ВМРО-ДПМНЕ (на выборах – ред.), но сумел сформировать правительство, не позволив ВМРО сделать это (путем нарушения Конституции и силового давления – ред.).

Теперь я думаю, что СДСМ будет терять очки из-за смены названия страны (именно во время премьерства Заева Македония вопреки желанию большинства ее населения сменила название на Северная Македония, уступив требованиям Греции, благодаря чему стала челном НАТО – ред.) и я думаю, что Заев также должен забыть, что он получит столько же голосов, как прежде и от албанцев».

По мнению Мехмети, потеря доверия македонских албанцев, благодаря которым Зоран Заев смог в свое время неконституционным путем свергнуть консерваторов, обусловлена тем, что тем надоело выступать на вторых ролях.

Ким Мехмети

В этот раз СДСМ вошла в предвыборную коалицию с албанской партией BESA, в то время как во время захвата власти ей помогала другая партия DUI. Эксперт полагает, что коалиция Заева потеряет много албанских голосов.

Зоран Заев и его Социал-демократический союз Македонии в союзе с местными албанскими партиями пришли к власти в результате уличного майдана, который начался в 2015 году. Поводом для него послужила политика консервативно-националистического руководства Македонии, представленного правящей на тот момент партией ВМРО – ДПМНЕ, которое отказалось присоединяться к санкциям против России, взяло сторону Сербии по косовскому вопросу, отказалось идти на уступки Греции по поводу наименования страны и Болгарии по поводу языка (болгары считают, что македонцы говорят на западном диалекте болгарского языка), а также выразило готовность принять участие в российском проекте «Южный поток».

Уличные протесты Заева были поддержаны США, ЕС, а также Джорджем Соросом, в результате чего либералам удалось добиться отставки премьера-консерватора Николы Груевского, вопреки вето президента единолично сформировать правительство, дать серьезные преференции албанскому меньшинству, а после добиться изменения названия страны.

Зоран Заев с албанским флажком во время уличных протестов

Надо отметить, что шаги Заева и команды встречали массовое непонимание и возмущение большинства македонцев, которые проводили уличные акции «За единую Македонию» во всех городах страны, пытались штурмовать парламент, а также провалили референдум о переименовании. Однако на мнение большинства «демократическое» руководство ответило репрессиями против инакомыслящих, громкими судебными процессами, а также отобрало у ВМРО-ДПМНЕ всю недвижимость в столице.

Впоследствии, когда осенью 2019 года Франция заблокировала процесс евроинтеграции Северной Македонии, Заеву, как нарушившему данные избирателям обещания, пришлось уйти в отставку. Однако он остался у руля своей партии, а его соратники и по сей день руководят страной.