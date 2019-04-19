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19.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Политика, Украина
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На НСК Олимпийский за дебатами Зеленского и Порошенко следило 22 тысячи человек

На НСК “Олимпийский”, где проходят дебаты между кандидатами на должность в президенты Украины, пришло 22 000 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

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“По состоянию на 19:00 в массовых мероприятиях на НСК “Олимпийский” участвует 22 000 человек. Ситуация спокойная и контролируемая”, – сообщили в МВД.

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