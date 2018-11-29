На НТВ рассказали, что разрыв украинско-российских дипотношений выходит на финишную прямую

29.11.2018, Москва, Анастасия Самойлова

Всё идёт к тому, что к моменту начала украинских президентских выборов дипломатические отношения между Россией и Украиной будут уже разорваны.

Об этом украинская журналистка Янина Соколовская рассказала в эфире телеканала «НТВ», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Буквально сегодня уточняла у «БелАВИА» о том, что у них происходит с выдворенными, потому как у нас уже 90 человек называли за один день. Вчера был просто «фейерверковый» день – с одного рейса сняли 36 человек и вернули назад. «БелАВИА» вынуждена возвращать их за свой счёт. Сейчас вообще с каждого рейса в среднем снимается 5-6 человек, и заметьте – это ещё до того, как было введено военное положение.

Нас ждёт очень много открытий чудных, и, скорее всего, это будет фактическое закрытие границы для россиян, что называется «доигрались», я думаю, что это – обе страны. Все те процессы, которые долго шли, они выходят на финиш. К выбору президента мы придем к разрыву дипломатических отношений», – спрогнозировала Соколовская.